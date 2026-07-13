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Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónoka felszólal az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz és a KDNP külön tüntet, nem ült be az Országgyűlésbe, Gulyás Gergely lemondott

Infostart

A Fidesz és a KDNP nem vesz részt az Országgyűlés ülésén, ahol ma módosítják az Alaptörvényt és Magyar Péter mond beszédet napirend előtt. Az ülésteremben a kormányfő felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében államfői hivatala véget ér. Ha ezt nem teszi, megindul ellene a megfosztási eljárás.

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.

A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését.

„Együtt példátlan határátlépés a tervezett alkotmánymódosítás. „Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből” – közölte Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője hétfőn, a 17. alkotmánymódosításról történő szavazás előtti sajtótájékoztatón a Telex tudósítása szerint. „Ezen kívül is példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk. (…) Így tehát tiltakozunk, tiltakozunk azzal, hogy nem veszünk részt az ülésen”, a frakció meg fogja koszorúzni Antal József sírját, ami figyelemfelhívás.

„A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi értelemben” nem lehet vezetője annak az alkotmánymódosítás miatt, ezért „lemondok a frakcióvezetői tisztségről”

– mondta Gulyás Gergely.

„Nem leszünk statiszták Magyar Péter filmszínházában” – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a sajtótájékoztatón. Az eseményre feketébe öltöztek.

Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben közölte, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.

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A Fidesz és a KDNP külön tüntet, nem ült be az Országgyűlésbe, Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről

A Fidesz és a KDNP külön tüntet, nem ült be az Országgyűlésbe, Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről

A Fidesz és a KDNP nem vesz részt az Országgyűlés ülésén, ahol ma módosítják az Alaptörvényt és Magyar Péter mond beszédet napirend előtt. Az ülésteremben a kormányfő felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében államfői hivatala véget ér. Ha ezt nem teszi, megindul ellene a megfosztási eljárás.
 

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