Megbénította a spliti repülőteret egy magyar férfi

A kifutópálya közelében végrehajtott jogosulatlan repülés miatt a légikikötőnek ideiglenesen fel kellett függesztenie a forgalmát, ami két járat törléséhez, valamint több gép jelentős késéséhez vezetett.

A Spliti-Dalmáciai Rendőr-főkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint a hatóságok a július 31-i bejelentést követően azonnal azonosították és elfogták a férfit, aki ellen büntetőeljárás indult.

Fejlemények

A rendőrség szerint a magyar férfi 20 óra 50 perc és 21 óra között reptette a drónt a repülőgépek számára fenntartott, tiltott légtérben, megsértve a légiközlekedési szabályokat. A férfit kihallgatták.

Egy másik horvát hírportál, a Tportal értesülése szerint a férfi turistaként tartózkodott Horvátországban, ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg. A drón típusáról, felszállási helyéről és a reptetés céljáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset az idegenforgalmi idény egyik legforgalmasabb hétvégéjén történt: a spliti repülőtérre két nap alatt mintegy 210 repülőgépet és 57 ezer utast vártak.