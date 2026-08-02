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Nyitókép: Pixabay

Két ember meghalt az Ozora Fesztiválon, bezárják a rendezvényt

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Két haláleset történt szombaton az Ozora Fesztivál területén – közölték a rendezvény szervezői és a hatóságok.

A tájékoztatás szerint egy 39 éves nő szívrohama miatt rosszul lett, és a helyszínre érkező mentők gyors beavatkozása ellenére a életét vesztette – vette észre az elsők között a 24.hu.

Ezzel párhuzamosan egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagyszínpad körüli díszletelemekre mászott fel, majd onnan lezuhant; a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálata szerint az eset során

öngyilkossági szándék merült fel.

A tragikus események miatt a szervezők bejelentették, hogy vasárnap minden zenei program éjfélkor véget ér.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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Kezdőlap    Belföld    Két ember meghalt az Ozora Fesztiválon, bezárják a rendezvényt

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