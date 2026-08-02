Hatalmas bejelentést tett Donald Trump az iráni háborúról

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, Irán és más közel-keleti országok azt kérték Washingtontól, hogy halassza el a tervezett csapást, mivel körvonalazódott egy megállapodás. Az amerikai elnök azt írta: ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Hozzátette, hogy döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.

Donald Trump bejegyzésének előzménye, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington a hétvégén újabb, több napig tartó csapássorozatra készült iráni célpontok ellen, köztük az ország energetikai infrastruktúrája ellen.

Trump azt írta, hogy az amerikai hadsereg készen áll egy példátlan erejű támadás végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába. Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

A Reuters szerint az iráni vezetés ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat egy újabb katonai akció következményeire. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett Hakan Fidan török külügyminiszterrel, valamint Ászim Munír pakisztáni tábornaggyal, és közölte: Irán határozott választ ad minden újabb agresszióra. Később Fajszal bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel is azt közölte, hogy az Egyesült Államok, Izrael és bármely regionális állam részvétele egy támadásban arányos iráni megtorlást vonna maga után.

A Reuters beszámolója szerint Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös szombaton telefonon beszélt Trumppal. A Fehér Ház megerősítette a kapcsolatfelvételt, de annak részleteit nem ismertette.