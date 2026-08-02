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Iráni zászlót ábrázoló falfestménynél mennek járókelõk egy teheráni utcán 2026. június 15-én. Az elõzõ napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. A bejelentés szerint a szemben álló felek június 15-én befejezik a katonai mûveleteket, a Hormuzi-szorost pedig a megállapodás tervezett aláírása napján, június 19-én megnyitják a hajóforgalom elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Hatalmas bejelentést tett Donald Trump az iráni háborúról

Infostart / MTI

Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, Irán és más közel-keleti országok azt kérték Washingtontól, hogy halassza el a tervezett csapást, mivel körvonalazódott egy megállapodás. Az amerikai elnök azt írta: ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Hozzátette, hogy döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.

Donald Trump bejegyzésének előzménye, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington a hétvégén újabb, több napig tartó csapássorozatra készült iráni célpontok ellen, köztük az ország energetikai infrastruktúrája ellen.

Trump azt írta, hogy az amerikai hadsereg készen áll egy példátlan erejű támadás végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába. Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

A Reuters szerint az iráni vezetés ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat egy újabb katonai akció következményeire. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett Hakan Fidan török külügyminiszterrel, valamint Ászim Munír pakisztáni tábornaggyal, és közölte: Irán határozott választ ad minden újabb agresszióra. Később Fajszal bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel is azt közölte, hogy az Egyesült Államok, Izrael és bármely regionális állam részvétele egy támadásban arányos iráni megtorlást vonna maga után.

A Reuters beszámolója szerint Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös szombaton telefonon beszélt Trumppal. A Fehér Ház megerősítette a kapcsolatfelvételt, de annak részleteit nem ismertette.

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Kezdőlap    Külföld    Hatalmas bejelentést tett Donald Trump az iráni háborúról

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