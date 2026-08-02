Isten áldja meg Magyarországot - Magyar Péter bejelentése Paksról, keményen fogalmazott a kormányfő

A tájékoztatás szerint a kialakult helyzet kezelése érdekében a Védelmi Munkacsoport folyamatosan ülésezik, a meghozott intézkedésekről a későbbiekben adnak részletes tájékoztatást.

A videóban Magyar Péter bejelentette, hogy vasárnap reggel fél 2-kor valóban lekapcsolták a paksi erőmű utolsó blokkját is. Úgy fogalmazott: a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt már vasárnap hajnali fél kettőkor lekapcsolták a negyedik blokk még működő turbina generátorát, és ezzel 240 megawattra csökkent a 2000 megawattos erőmű teljesítménye.

Magyar Péter közölte: a Duna jelenleg mínusz 133 centi és 134 centinél kötelező leállítani az erőművet. Erre eddig senki sem számított. Egyben cáfolta, hogy Ausztriában vagy Szlovákiában bőven lenne víz a folyóban.

A villamosenergiapiac stabil – közölte, és egyben megköszönte, hogy az emberek és a cégek komolyan elkezdtek spórolni. Úgy fogalmazott, hogy a

legkritikusabb 5 nap előtt állunk.

További tudatos fogyasztást kért az emberektől. Megköszönte azt is, hogy szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől.

Ma döntik el, a Védelmi Tanács ülésén, hogy kapcsolnak-e le nagyvállalatokat az áramhálózatról.

A kormányfő jelezte továbbá, hogy hétfő reggel a Sándor-palotában egyeztetést folytat Forsthoffer Ágnessel, aki a köztársasági elnöki jogköröket gyakorolja, valamint az országgyűlési frakciók vezetőivel a válsághelyzetről és a végrehajtott állami lépésekről. Erről az Infostarton korábban már beszámoltunk.