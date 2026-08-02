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A moszkvai Boldog Vazul-székesegyház kupolás tornyai éjszaka.
Nyitókép: Unsplash

Merénylet Moszkvában

Infostart / MTI

Házi készítésű robbanószerkezet hoztak működésbe egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál, aminek következtében három ember életét vesztette - köztük az a nő is, aki a bombát hozta, 21 ember pedig megsebesült.

Az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság szerint egy biztonsági őr halt meg, a nő, akit a robbanószerkezet bejuttatásának kísérletével gyanúsítanak, és egy vendég. Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság központi apparátusa folytatja a vizsgálatot.

A robbanás a Kudrinszkaja téren, a Balzi Rossi olasz étterem bejáratánál történt, közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor. A vendéglőben zártkörű bankettet tartottak.

A Kommerszant helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint

a bombát távirányítással robbantották fel és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról.

A Kommerszant közlése értelmében a pokolgépet - amelynek hatóereje egy kilogramm trotilénak felelt meg - a nagyobb roncsolóhatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg. A nőt a detonáció darabokra tépte, a karját az úttesten, a robbanás helyszínétől 15 méterre találták meg.

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