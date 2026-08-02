Merénylet Moszkvában

Az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság szerint egy biztonsági őr halt meg, a nő, akit a robbanószerkezet bejuttatásának kísérletével gyanúsítanak, és egy vendég. Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság központi apparátusa folytatja a vizsgálatot.

A robbanás a Kudrinszkaja téren, a Balzi Rossi olasz étterem bejáratánál történt, közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor. A vendéglőben zártkörű bankettet tartottak.

???? #UPDATE | New footage has emerged from the scene. Reports indicate the main target of the Moscow blast was Colonel General Aleksandr Chaiko, Commander of Russia's Aerospace Forces. The explosion at his birthday party proves even top military brass are no longer safe in… pic.twitter.com/V4ZJNfznA2 — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 1, 2026

A Kommerszant helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint

a bombát távirányítással robbantották fel és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról.

A Kommerszant közlése értelmében a pokolgépet - amelynek hatóereje egy kilogramm trotilénak felelt meg - a nagyobb roncsolóhatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg. A nőt a detonáció darabokra tépte, a karját az úttesten, a robbanás helyszínétől 15 méterre találták meg.