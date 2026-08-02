Itt a nagy MÁV-belentés: 60-nal is mehetnek majd a felújítás után a vonatok

A beruházás keretében megújul a 7,5 kilométer hosszú, elavult pálya, ami lehetővé teszi a jelenlegi 30 kilométer per órás sebességkorlátozás megszüntetését – közölte a MÁV.

A munkálatok befejezését követően, várhatóan jövő év elejétől a vonatok ismét a pályára engedélyezett 60 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek majd, amivel mintegy nyolc perccel csökken az eljutási idő, és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés.

A korszerűsítés során 16 kilométernyi hosszúsínt, 12 500 vasbetonaljat cserélnek ki, valamint 13 ezer tonna zúzottkövet építenek be. Emellett átépítenek hét közúti-vasúti átjárót, felújítják egy teknőhíd szigetelését, karbantartanak két kerethidat, valamint hézagnélküli kivitelezéssel teszik kényelmesebbé az utazást. A Városi park és a Csongrádi úti tanyák megállóhelyen új, megemelt aszfaltozott peronokat alakítanak ki a könnyebb fel- és leszállás érdekében.

Pótlóbuszok

A vágányzár ideje alatt a pótlóbuszok Kiskunfélegyházáról a vonatok megszokott menetrendjéhez képest korábban, óra 34-kor indulnak az InterCity-csatlakozások biztosítása érdekében, míg Szentesről óra 31-kor indulnak vissza. Hékédet a buszok nem érintik, Martfű felé az átszállást Szentes állomáson biztosítják.

Útzár

A kivitelezéshez kapcsolódóan augusztustól október végéig időszakos teljes útzárakra kell számítani a vonalat érintő földutakon és vasúti átjárókban, valamint a környéken lakóknak napközben zajterheléssel járó munkavégzésre kell felkészülniük.