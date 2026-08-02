Csúnyán lenyelik a turisták pénzét a ferihegyi repülőtéren

A tavalyi, csaknem 19,6 milliós utasszám mellett ez alsó hangon több millió olyan palackot jelent, amelyek után a betétdíj a MOHU-nál maradhat, miközben az eldobott csomagolások növelik a környezeti terhelést is. Az utasok számára a kiürült palackok hazahozatala vagy külföldre vitele nem életszerű elvárás – olvasható a 24.hu-n.

A kialakult helyzettel kapcsolatban a MOHU közölte: nyitottak arra, hogy a tranzitterületen visszaváltó automatákat üzemeltessenek, és a berendezéseket biztosítani is tudják. Hangsúlyozták azonban, hogy az üzemeltetésben a repülőtérnek vagy a helyi kereskedelmi egységeknek is szerepet kell vállalniuk, ám eddig nem kaptak erre vonatkozó megkeresést az üzemeltetőtől.

Ezzel szemben a Budapest Airport azt válaszolta, hogy a hatályos jogszabályok alapján sem ők, sem a kereskedelmi partnereik nem kötelezettek automata telepítésére a tranzitterületen. Bár az önkéntes bevezetést több alkalommal is megvizsgálták, a terület sajátos üzemeltetési környezete ezt jelenleg nem teszi lehetővé.

Hozzátették: a kérdést folyamatosan napirenden tartják, és alternatív megoldásként egy betétdíjas PET-palackokra épülő adománygyűjtési rendszer bevezetését készítik elő, jelenleg pedig a terminálon összegyűjtött palackokat manuális válogatással, anyagukban hasznosítják újra.