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Lezuhant egy kisrepülő Szlovákiában.
Nyitókép: szlovák rendőrség felvétele

Lezuhant egy kisrepülő Szlovákiában, többen meghaltak

Infostart / MTI

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap a szlovákiai Nagyócsa (Ocová) térségében, három utasa - két férfi és egy gyerek - meghalt - közölte a szlovák rendőrség szóvivője.

Nikola Zabková szerint a gép utasai turisztikai célú repülőúton voltak, amikor a baleset bekövetkezett. A gép egy nyílt mezőre zuhant le, majd kigyulladt. A lángokat a tűzoltóság gyorsan el tudta oltani.

"A mentőszolgálatok gyors beavatkozása ellenére

a fedélzeten tartózkodók mindannyian halálos sérüléseket szenvedtek.

Az áldozatok között van a 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy gyermek.

A mentőszolgálatok továbbra is a helyszínen tartózkodnak a tragikus baleset okainak és körülményeinek tisztázására" - tette hozzá.

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