Lezuhant egy kisrepülő Szlovákiában, többen meghaltak

Nikola Zabková szerint a gép utasai turisztikai célú repülőúton voltak, amikor a baleset bekövetkezett. A gép egy nyílt mezőre zuhant le, majd kigyulladt. A lángokat a tűzoltóság gyorsan el tudta oltani.

"A mentőszolgálatok gyors beavatkozása ellenére

a fedélzeten tartózkodók mindannyian halálos sérüléseket szenvedtek.

Az áldozatok között van a 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy gyermek.

A mentőszolgálatok továbbra is a helyszínen tartózkodnak a tragikus baleset okainak és körülményeinek tisztázására" - tette hozzá.