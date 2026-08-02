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Worried woman with credit card talking on smartphone indoors. Be careful - fraud
Nyitókép: Liudmila Chernetska / Getty Images

„Te nyomorék! Hát a banktól hívlak” – kibukott a telefonos csaló, amikor élcelődni kezdtek vele

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Gyanús utalásra hivatkozva próbált pénzt kicsalni egy ügyféltől egy magát banki ügyintézőnek kiadó telefonos csaló, ám a beszélgetés váratlan fordulatot vett, amikor a gyanakvó áldozat kérdezgetni kezdte, mire a csaló káromkodással reagált.

A közösségi médiába felöltött beszélgetést a telex.hu vette észre.

A júniusi esetről készített hangfelvétel szerint a hívó fél azzal kezdte a beszélgetést, hogy a számláról nem sokkal korábban egy hárommillió forintos illetéktelen utalást indítottak egy német IP-címről, egy Samsung készülékről.

Miután a csalást kiszűrni próbáló olvasó további részleteket kért és ellenkérdéseket tett fel, a hívó elveszítette a türelmét.

Amikor a már ironikus hangon beszélő "ügyfél" rámutatott a történet visszásságaira, a csaló trágár módon rátámadt, majd a vonal túlsó végén lévő „főnöke” is hasonló stílusban folytatta a kommunikációt.

Az olvasó a rögzített hanganyagot és a telefonszámot továbbította a hatóságoknak.

A hasonló jellegű visszaélések elleni védekezés kapcsán a szakemberek arra emlékeztetnek, hogy a bankok soha nem kérnek telefonon érzékeny adatokat, és gyanakvásra ad okot, ha valaki sürgető, fenyegető hangnemben próbál pénzt átutalásra bírni.

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