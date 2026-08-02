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2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
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Felhős, borult égbolt sötét fellegekkel.
Nyitókép: Unsplash

Van esély egy kis esőre

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Folytatódik a hőség, amely tartósnak ígérkezik. A következő napokban jellemzően napos, száraz idő várható.

Folytatódik a hőség, tartós hőhullámra számíthatunk. A következő napokban is napos, száraz idő lesz.

A Kárpát-medence fölött anticiklon tanyázik, ettől van itt forró levegő, a tőlünk északra lévő ciklon hatása minimális.

Vasárnap hajnalban 17-22 fok volt, szélcsend, igen melegről indult felfelé tehát a hőmérő higanyszála.

Napközben kevés felhő, sok napsütés lesz, egy-két helyen lehet csak rövid zápor, zivatar (Dunántúl, Északi-középhegység).

A szél északias lesz, kis eséllyel megélénkülhet, de ez is csak enyhítheti az árnyékban 35-40 fokos hőséget.

A következő napokban sem lesz változás, 35 fok fölött maradnak a csúcsértékek, az éjszakák sem hoznak felfrissülést.

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