Nagy újításon dolgozik a Google

Hamarosan nem lesz szükség a Chrome bezárására a frissítések telepítéséhez, és ez sokkal biztonságosabbá is teheti a böngésző használatát – írja a HVG.hu a The Verge-re hivatkozva.

A Chrome böngésző frissítése jellemzően csupán pár pillanatot vesz igénybe, sokak számára azonban kellemetlen lehet, hogy mindenképpen újra kell indítani hozzá a programot.

A Google szeretné felszámolni ezt a kellemetlenséget, és már dolgozik azon a megoldáson, amely lehetővé tenné a Chrome újraindítás nélküli frissítését.

A cég a felhasználókat védené meg az újítással, egyes sebezhetőségek ugyanis a frissítés kiadása után válnak veszélyessé: a hackerek már tudnak róla, a felhasználó pedig még halogatja a javítás telepítését, így könnyű prédának számít a kiberbűnözők szemében.

A Google azon is dolgozik, hogy megtalálja azokat a „megfelelő pillanatokat”, amikor mégis megoldható a böngésző újraindítása, a munkamenet megzavarása nélkül is. A Google egy hasonló funkciót már elérhetővé tett a Chrome 150-es, macOS-re kiadott változatában.

A cég az elmúlt időszakban már az AI-t is beveti a biztonsági rések feltárására, ennek köszönhetően a Chrome 149-es és 150-es változatában együttesen 1072 biztonsági rést tudtak befoltozni.