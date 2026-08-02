ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A paksi atomerőmű.
Nyitókép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

Infostart / MTI

Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat.

Heringes Anita polgármester közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.

Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy

hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban,

ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni – mondta.

Mint mondta, első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe – idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe - amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.

Közölte: megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.

Mint mondta, azokra a mozgásukban korlátozottakra is gondoltak, akik melegvízszolgáltatás nélkül maradnak. Őket a családsegítő szolgálat munkatársai szállítják egy az idősek otthonába szükség esetén.

Beszámolt arról is, hogy a közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

paks

atomerőmű

melegvíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében

Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében
A magyar lakosság számára elérhető digitális egészségügyi ökoszisztéma három pillére – az EESZT, az EgészségAblak és az Egészségvonal – külön-külön már bizonyította létjogosultságát, de a felhasználók fejében ezek nem egy egységes rendszer részei – derül ki a PWC kutatásából. Remete Gergő, a PwC Magyarország egészségügyi tanácsadási csapatának vezetője az InfoRádiónak elmondta: a felhasználóknak proaktívabb és átláthatóbb rendszerre van szükségük a könnyebb ügyintézés érdekében.
Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat.
 

Isten áldja meg Magyarországot - Magyar Péter bejelentése Paksról, keményen fogalmazott a kormányfő

Kérdezhetik Magyar Pétert - Forsthoffer Ágnes egyeztetésre hívja a pártokat a hőség miatt

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

A volt újpesti polgármester bedühödött, csak azért is bekapcsolja a klímát

Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

Változás az Auchanban

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Irán nem változtatott a Hormuzi-szorossal kapcsolatos politikáján, és nem született megállapodás a stratégiai fontosságú vízi út megnyitásáról – közölte az iráni Mehr News hírügynökség egy, a nukleáris tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói - így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása

Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói - így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása

Mit jelent az eltartási szerződés, mik a szabályai, a költségei, és hogyan módosítható vagy bontható fel? Összefoglaltuk, amit tudni érdemes!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump cancels Iran strikes subject to deal being made 'rapidly'

Trump cancels Iran strikes subject to deal being made 'rapidly'

The US president claims Iran and other Middle Eastern countries asked Washington to hold off on any attack as the "perimeters" of a deal had been agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 2. 15:32
Ez mindenen felül áll – Forsthoffer Ágnes az InfoRádióban nyilatkozott a Kékszalag verseny után
2026. augusztus 2. 14:39
Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében
×
×