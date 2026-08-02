Támadás érte a vízellátó rendszert Michiganben

Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Dale George, Michigan környezetvédelmi, víz- és energiaügyi minisztériumának szóvivője elmondta, hogy az állam kilenc vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.

A hét első felében Minnesota hatóságai jelezték, hogy kíbertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szombaton közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetéssekkel, és mindent elkövet a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kíberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkezik.