Itt a vasárnap hajnali bejelentés Paks leállításáról

A társaság tájékoztatása értelmében a folyamatos korlátozások következtében jelenleg már csak a második blokk termel áramot, ötven százalékos teljesítménnyel. Ezt a minimális szintet mindaddig fenntartják, amíg a folyó vízállása azt a hűtéshez szükséges szivattyúk biztonságos működtetése mellett lehetővé teszi. A teljes leállás pontos időpontja így kizárólag a dunai vízviszonyok alakulásától függ – írja a vg.hu a társaság közleményére hivatkozva.

Az éjszaka miniszterlenök azt közölte, és erről az Infostarton beszámoltunk, hogy vasárnap éjjel fél 2-kor álltják le az utolsó előtti blokkot, vasárnap pedig az utolsót is.

Az MVM nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a következő időszakban törekedjenek a villamosenergia-fogyasztás visszafogására, különösen a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban, mivel az erőforrásokkal való takarékos bánásmód jelenleg mindannyiunk közös érdeke.

A szakemberek korábbi tájékoztatása szerint az atomerőmű teljes leállása és lehűlése esetén

az újraindítási folyamat a megfelelő vízszint visszatérése után akár egy hetet is igénybe vehet,

mivel a blokkok energetikai indításához elengedhetetlen a stabil hűtővíz-bázis biztosítása.

Ellenzékinek mondható szakértők szerint lenne megoldás a paksi blokkok részleges üzemeltetésére.