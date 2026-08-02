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Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Itt a vasárnap hajnali bejelentés Paks leállításáról

Infostart

A Duna kritikus szintű vízszint-csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnalban megkezdték a Paksi Atomerőmű még működő negyedik blokkjának leállítását – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan.

A társaság tájékoztatása értelmében a folyamatos korlátozások következtében jelenleg már csak a második blokk termel áramot, ötven százalékos teljesítménnyel. Ezt a minimális szintet mindaddig fenntartják, amíg a folyó vízállása azt a hűtéshez szükséges szivattyúk biztonságos működtetése mellett lehetővé teszi. A teljes leállás pontos időpontja így kizárólag a dunai vízviszonyok alakulásától függ – írja a vg.hu a társaság közleményére hivatkozva.

Az éjszaka miniszterlenök azt közölte, és erről az Infostarton beszámoltunk, hogy vasárnap éjjel fél 2-kor álltják le az utolsó előtti blokkot, vasárnap pedig az utolsót is.

Az MVM nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a következő időszakban törekedjenek a villamosenergia-fogyasztás visszafogására, különösen a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban, mivel az erőforrásokkal való takarékos bánásmód jelenleg mindannyiunk közös érdeke.

A szakemberek korábbi tájékoztatása szerint az atomerőmű teljes leállása és lehűlése esetén

az újraindítási folyamat a megfelelő vízszint visszatérése után akár egy hetet is igénybe vehet,

mivel a blokkok energetikai indításához elengedhetetlen a stabil hűtővíz-bázis biztosítása.

Ellenzékinek mondható szakértők szerint lenne megoldás a paksi blokkok részleges üzemeltetésére.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a vasárnap hajnali bejelentés Paks leállításáról

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