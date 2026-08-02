Az oroszok mgtámadták a Magyar Államkincstárt

A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében.

Kiemelték, az eddig információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

A szakértők jelenlegi információi szerint

a támadás orosz szerverekről történt

- írták a közleményben.

Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé - közölte a Magyar Államkincstár.

A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.