ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy drónpilóta a kezében lévő kontrollerrel irányítja a drónját.
Nyitókép: Unsplash

Ukrán drónok gyilkoltak

Infostart / MTI

Két ember életét vesztette a szaratovi régió elleni éjszakai ukrán dróntámadásban - közölte Roman Buszargin kormányzó vasárnap a Max üzenetküldő alkalmazásban.

A kormányzó szerint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában Szaratovban és Engelsben. Utóbbi városban, ahol katonai repülőtér is működik, megsérült egy többemeletes lakóház.

A szamarai régióban kigyulladt a Wildberries webáruház raktára; az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 635 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt eddigi legnagyobb erejű dróntámadás.

A tárca közölte, hogy az éjjel az odesszai kikötőben orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló üzemanyagtartályokat, a mikolajiviben egy legénység nélküli motorcsónakok üzemeltetésére átalakított vontatóhajót. Emellett, a Fekete-tengeren, Zatoka településtől nyolc kilométerre keletre találat ért egy katonai rakománnyal haladó szárazáruszállító hajót.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ukrán drónok gyilkoltak

ukrajna

dróntámadás

szaratov

engels

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: a mandátumkorlátozás erősen kérdéses

Hack Péter: a mandátumkorlátozás erősen kérdéses
A mandátum időkorlátozás egy része a régi jogszabály visszaállítása, így kiállhatja az alkotmányosság kérdését – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hack Péter, az ELTE emeritus professzora, jogász, volt politikus.
VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közös intervenciót hajtott végre Japán és az Egyesült Államok, hogy megállítsák a jen zuhanását

Közös intervenciót hajtott végre Japán és az Egyesült Államok, hogy megállítsák a jen zuhanását

Japán és az Egyesült Államok közösen avatkozott be a devizapiacon, miután a jen dollárral szembeni árfolyama 40 éves mélypontra esett – árulta el két japán kormányzati forrás a Reutersnek. A hivatalos bejelentést várhatóan hétfőn teszi meg Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden vállalkozást érinthet: rendkívüli javaslatokat tett a kamara, még a munkanap áthelyezése is felmerült

Minden vállalkozást érinthet: rendkívüli javaslatokat tett a kamara, még a munkanap áthelyezése is felmerült

Az MKIK szerint fokozatos korlátozásokkal, home office-szal és átszervezéssel kell felkészülni az energiaválságra.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

The US president claims Iran and other Middle Eastern countries asked Washington to hold off on any attack as the "perimeters" of a deal had been agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 2. 09:06
Három halott egy amerikai lövöldözésben, valóságos fegyverpárbaj zajlott
2026. augusztus 2. 08:50
Támadás érte a vízellátó rendszert Michiganben
×
×