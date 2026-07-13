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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az Országgyűlés, ősztől kezdődik az új magyar alkotmány kidolgozása – a nap hírei

Infostart / MTI

Szeptembertől megszüntetné a támogatott, vényköteles gyógyszerek 5 százalékos áfáját a kormány. Ismét amerikai blokád alá került a Hormuzi-szoros.

Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az Országgyűlés Tisza-párti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Az alaptörvénymódosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírásra, annak tartalmát sem vizsgálhatja – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter az Országgyűlésben napirend előtt Sulyok Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. A köztársasági elnök ezt méltatlannak tartotta és visszautasította. A Velencei Bizottság Sulyok Tamás alkotmányossági aggályokra választ kérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják.

Ellenállást hirdetett az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz volt elnöke úton a foci-vébére közösségi oldalán azt írta: ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter kormányfő a szavazás utáni tájékoztatóján közölte: az alaptörvény 17. módosításával befejezték az Orbán-rendszer közjogi átalakítását. Korábban Facebook-oldalán úgy reagált: Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB-meccsen “küzd az önkény” ellen. Gulyás Gergely közben elhagyta a süllyedő hajót, lemondott. Most tényleg kipukkadt a lufi.

Az alaptörvény mostani módosítása átmeneti, ősztől kezdődik az új magyar alkotmány kidolgozása – jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter ismertetése szerint olyan alkotmányt alkotnak, amiben minden magyar részt vehet és minden magyar a magáénak érezhet.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett, 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. A mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók.

A Mercedes-Benz új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban – jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indulásán. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát.

A közlekedési miniszter szerint az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizetett az autópálya-koncessziós cégnek az állam, miközben a hálózatra ennek legfeljebb a felét fordították. A koncessziós társaság vezérigazgatója vitatta ezt, és azt mondta: a tényleges kifizetés körülbelül 680 milliárd forint volt.

Szeptembertől megszüntetné a támogatott, vényköteles gyógyszerek 5 százalékos áfáját a kormány, ami évente 7 milliárd forintos bevételkiesést jelentene a költségvetésnek. Szakértők szerint az intézkedés csak csekély megtakarítást hozhat a betegeknek, mivel a támogatott gyógyszerek árának jelentős részét jelenleg is az állam fizeti.

Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni.

Tűzijáték-mentes augusztus 20-át sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta: ezernyi szakmai anyag támasztja alá, hogy indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, az állatoknak, súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent és egészségügyi problémát is okoz.

Kiemelt feladatnak nevezte az országos átállást a biológiai szúnyoggyérítésre az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, hogy Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik, ami nemcsak a környezetet terheli, de hatástalan is: a most alkalmazott szerek esetében minden 100 elpusztított rovarból csupán 1 a szúnyog.

Új európai uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket – számolt be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró.

Párizsban egyeztet ma a tettre készek koalíciója. Emmanuel Macron 25 állam- és kormányfőt lát vendégül, köztük az ukrán elnököt, valamint az unió és a NATO vezetőit. A tanácskozás középpontjában az Ukrajnának nyújtott további támogatás és a biztonsági garanciák állnak.

Még nincs megállapodás az Oroszország elleni újabb uniós szankciós csomagról – közölte az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas ugyanakkor bízik abban, hogy a külügyminiszterek tanácskozásán megszületik az egyezség. A tervek szerint további 250 személyt és szervezetet vennének fel a szankciós listára.

Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő, kémkedési és szabotázscélú kíbertámadás miatt. A külügyminiszter közölte: Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat tervez az orosz FSZB által irányított kíbercsoport tevékenysége miatt.

Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokádját - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják.

Törvényen kívüli szervezetté nyilvánítja a brit kormány az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát. A ma beterjesztett határozattervezetet a londoni parlament két kamarája várhatóan még ezen a héten jóváhagyja.

A terrorellenes rendőrség vette át Ann Widdecombe brit politikus meggyilkolásának nyomozását – közölte a brit belügyminiszter. Shabana Mahmood tájékoztatása szerint az ügyben felmerült új információk és bizonyítékok indokolták a döntést. A 78 éves korábbi politikust múlt héten találták holtan dél‑nyugat-angliai otthonában, a hatóságok gyilkosság miatt indítottak vizsgálatot.

Eredménytelenül zárult a román államfő által kezdeményezett újabb kormányalakítási egyeztetés – jelentette be a Szociáldemokrata Párt elnöke. Romániát két hónapja ügyvivő kormány vezeti, miután a tavaly júniusban alakult nagykoalíció legnagyobb pártja, a szociáldemokraták megvonták a bizalmat Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

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Kezdőlap    Belföld    Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az Országgyűlés, ősztől kezdődik az új magyar alkotmány kidolgozása – a nap hírei

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