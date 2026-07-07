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A Nap sugarai áthatolnak a felhők között.
Nyitókép: Unsplash

40 vagy 10 fok lesz, teljes tanácstalanság, ami az időjárást illeti

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Az óceán felől a kontinens belseje felé terjeszkedő anticiklonban nagyon meleg, alapvetően száraz légtömeg helyezkedik el Délnyugat-Európa felett. Az a kérdés, hogy ez elér-e majd Magyarországra.

Az Ibériai-félszigeten, Franciaország és Olaszország döntő részén napos, száraz az időjárás, a csúcsértékek általában 30 fok felett alakulnak, de Spanyolországban továbbra is egy-két helyen 40 fok felett tetőzik a hőség.

Ezzel szemben a kontinens északi és keleti felén ciklonok és frontjaik vonulnak. A nedvesebb léghullámok hatására ezeken a részeken többfelé fordul elő felhős, csapadékos idő. A kontinens északi felén többnyire 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de Skandináviában előfordulnak 10 fok körüli maximumok is.

A Kárpát-medence időjárására a fent említett anticiklon peremén érkező, ciklonok által szállított változó nedvességtartalmú légtömegek lesznek hatással - a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett ma elszórtan, kedden már csak kevés helyen lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására, miközben átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés.

A változóan felhős égbolt mellett hétfő délután hosszabb-rövidebb napos időszakokra, kedden a legtöbb helyen már sok napsütésre készülhetünk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben, melegebb a nagyobb városok belsejében, vízpartokon fordulhat elő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható.

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