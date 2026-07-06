Legalább két tucat hőséggel összefüggő haláleset történt a vb-döntőnek otthont adó amerikai államban

Az amerikaiak szombaton ünnepelték a szövetségi állam 250. születésnapját. Az ország több pontján uralkodó hőség azonban tragédiákhoz vezetett. Jelentések szerint csak New Jersey államban 25 ember halhatott meg a szélsőséges kánikulában – miközben vasárnap ebben az államban tartották meg a váratlan skandináv győzelemmel zárult norvég–brazil vb-mérkőzést.

A július 19-i döntőt is New Jersey államban, East Rutherfordban rendezik. A helyi hatóságok szerint a halálesetek összefüggésbe hozhatók azzal a rendkívüli hőséggel, amelyet az Egyesült Államok középső és keleti részére napok óta rátelepedő úgynevezett hőkupola okoz.

„Sajnálatos módon az áldozatok közül sokakat olyan otthonukban találtak meg, ahol nem működött légkondicionáló”

– mondta Raynard Washington, New Jersey egészségügyi minisztere szombati sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy voltak olyan áldozatok is, akik nem otthon, hanem az utcán vagy az autójukban vesztették életüket.

Mikie Sherrill helyi kormányzó elmondta, hogy a hőséggel járó viharok 300 ezer otthon áramellátását zavarták meg, miközben a közel 130 km/órás széllökések fákat döntöttek le és vezetékeket szaggattak le.

A hőséghez köthető halálesetek már csütörtöktől kezdve megjelentek a jelentésekben. Az Egyesült Államok középső és keleti részére napok óta rátelepedő úgynevezett hőkupola nemcsak New Jerseyben, hanem Washingtonban, valamint több közép-atlanti államban – köztük Pennsylvaniában, Marylandben, Virginiában és Észak-Karolinában – is rendkívüli forróságot okozott. Emellett további 13 közép-nyugati és déli államban is extrém hőséget mértek.

New Jersey kormányzója úgy fogalmazott, hogy

„az Egyesült Államokban a szélsőséges meleg az első számú, időjáráshoz kötött halálozási ok”

és hogy a körzetben 14 éve nem tapasztaltak hasonlót. Mindnyájan, nemcsak az idősek vagy a krónikus betegek szenvednek tőle, hanem kortól függetlenül az emberek” – mondta. A halottak között egyaránt vannak 30-as éveiben és 80-as éveikben járók.

Illinois államban egy szívbeteg ember halálát okozta a hőség, Mississippiben pedig egy 74 éves férfi holttestére bukkantak egy benzinkút mögött, egy nappal azután, hogy keresni kezdték. A helyi halottkém szerint a meleg megzavarhatta az ítélőképességét és túl sokáig maradt a szabadban.

A hőség még a szombati, washingtoni függetlenségi napi ünneplésre is rányomta a bélyegét. Donald Trump elnök beszéde után a mentők 51 embert láttak el a meleggel összefüggő rosszullét miatt, 12-t pedig kórházba vittek. Közben több, a 250. évforduló alkalmából szervezett eseményt – így a felvonulást – az időjárásra hivatkozva törölték.