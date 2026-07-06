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Heves vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraballa közelében 2023. január 2-án. Az Alaptörvény 11. módosítása értelmében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre változott.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Meglepő ajánlatot tett a Kétfarkú Kutya Párt az államnak

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A párt hatszáz millió forint kampánypénzzel tartozik az államnak, miután nem sikerült megszereznie a kellő támogatást a választáson. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt most azzal a javaslattal állt elő, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő átírásával rendezné az adósságát.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba – írja az Index.

A párt a közösségi oldalán vasárnap azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye-táblák megyére történő átírása.

A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Azt ajánlják, hogy vállalják a táblák átalakítását, és kérik, hogy a munka ellenértékét számítsák be a tartozásukba. „Az állam spórol, mi pedig érdemi munkával rendezzük a kötelezettségünket” – írták a felvetésben.

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