Meglepő ajánlatot tett a Kétfarkú Kutya Párt az államnak

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba – írja az Index.

A párt a közösségi oldalán vasárnap azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye-táblák megyére történő átírása.

A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Azt ajánlják, hogy vállalják a táblák átalakítását, és kérik, hogy a munka ellenértékét számítsák be a tartozásukba. „Az állam spórol, mi pedig érdemi munkával rendezzük a kötelezettségünket” – írták a felvetésben.