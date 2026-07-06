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A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland, miután a csapata 2-1-re gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

A Haaland-gól éppen olyan biztos, mint az adófizetés kötelezettsége

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Erling Haaland mindössze négyszer ért labdához a tizenhatoson belül a brazilok elleni nyolcaddöntőben – de így is megnyerte a mérkőzést a norvégoknak. A 79. percben fejesével vezetést szerzett, majd néhány perccel később a tizenhatoson kívülről leadott lövésével bebiztosította a győzelmet.

Néhány nappal ezelőtt, a norvégok előző győzelme után írta a The Athletic, hogy az életben három dolog biztos: az adófizetés kötelezettsége, a halál, meg, hogy Erling Haaland gólt szerez egy mérkőzésen. Utóbbi tétel a nyolcaddöntőben is beigazolódott, mégpedig duplán!

A 25 éves csatár hét gólra növelte találatai számát a világbajnokságon, és beérte az Aranycipő-verseny élén a francia Kylian Mbappét és az argentin Lionel Messit.

„Más játékostól nem látni ilyesmit – kommentálta a győztes gólt Pat Nevin, a skót válogatott korábbi szélsője a BBC Radio 5 Live adásában. – Nem volt ott semmilyen lehetőség. Még csak fél vagy negyed esély sem. Semmi.”

„Az emberek állandóan arról beszélnek, hányszor ér labdához” – értetlenkedett a BBC felületén olvashatóan Ian Wright, az angol válogatott korábbi csatára, aki a ITV-nek dolgozik. – Nem is volt szüksége sok labdaérintésre.”

Az 1998 óta először világbajnokságon szereplő, Ståle Solbakken vezette csapat immár mindössze három győzelemre van a valószínűtlennek tűnő világbajnoki címtől; a következő ellenfél Anglia lesz. A norvégok a világbajnoki selejtezők kezdete óta – a franciák elleni találkozót leszámítva, ahol a második csapatukkal játszottak – minden meccset megnyertek. A gólkülönbségük 48–10.

„Azt az érzést adta az egész országnak, hogy nagyon messzire juthatnak ezen a tornán” – mondta Wayne Rooney a BBC One-on.

„Haaland hatalmas egyéniség, igazi karakter” – nyilatkozta Gary Neville, az angol válogatott korábbi védője az ITV-nek. „Néha azt mondják: »még sosem bizonyított a világszínpadon« – nos, ez a kétely most elszállt.” Haaland négy mérkőzésen hét gólt szerzett eddig a vb-n. A csoportkörben kétszer-kétszer is betalált Irak és Szenegál ellen, mielőtt pihentették a Franciaországtól elszenvedett 4–1-es vereség alkalmával. Úgy tűnik, ez kifizetődött: a Brazília elleni két gólja megfejelte azt a találatot, amellyel a legjobb 32 között Elefántcsontpart ellen győzelemhez segítette csapatát.

Haaland eddig 54 felnőtt válogatott mérkőzésen 62 gólt szerzett, ami átlagosan 71 percenkénti találatot jelent. Ami még lenyűgözőbb: ezek közül mindössze hat volt büntető. A Manchester City csatára immár sorozatban 14 tétmérkőzésen volt eredményes a norvég válogatott színeiben, összesen 27 gólt szerezve ezalatt.

Egészen 2024 októberéig kell visszamennünk, hogy olyan tétmérkőzést találjunk, amelyen nem szerzett gólt a nemzeti csapatban: ez az Ausztria elleni Nemzetek Ligája-találkozó volt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A Haaland-gól éppen olyan biztos, mint az adófizetés kötelezettsége

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