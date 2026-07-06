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Javier Aguirre mexikói szövetségi kapitány sajtóértekezlete Mexikóvárosban 2026. június 10-én. Másnap Mexikó Dél-Afrika ellen játssza a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómérkõzését a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/José Mendez

Mexikó kapitányának nem csak a vb ért véget

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Javier Aguirre lemondott a szövetségi kapitányi posztról, miután a mexikói labdarúgó-válogatott házigazdaként 3–2-re kikapott Angliától a világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.

„Búcsút mondok a labdarúgásnak. Búcsút mondok az Azték Stadionnak. Büszkén távozom” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, de azt is elárulta, hogy nem hirtelen hozta meg a döntést, mert egy ideje már fontolgatta ezt a lépést.

Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Marquéz lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak.

„Megmondtam neki, hogy mindig számíthat rám” – jegyezte meg Aguirre.

Mexikó az 1986-os világbajnokság óta – amelynek szintén házigazdája volt – nem jutott el a negyeddöntőig. Nyolc alkalommal a nyolcaddöntőben búcsúzott, 2022-ben nem jutott tovább a csoportkörből, 1990-ben pedig kizárták.

A csapat mindössze harmadik alkalommal kapott ki tétmérkőzésen az 1966-ban átadott Azték Stadionban: Costa Rica 2001-ben, Honduras pedig 2013-ban tudott nyerni Mexikóvárosban, egyaránt 2-1-re, vb-selejtezőn.

„Ilyen álmodozás után így elbukni nagyon fájó, de a játékosoknak felemelt fejjel kell távozniuk. Mindent beleadtak a pályán, és ma egyszerűen nem így kellett volna történniük a dolgoknak. A szurkolók nagy reményeket fűztek hozzá, de nem tudtuk teljesíteni a feladatot, és nem tudtunk nekik újabb örömteli estét szerezn” – értékelt a távozó kapitány.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Mexikó kapitányának nem csak a vb ért véget

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