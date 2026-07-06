Korlátozni kéne a gyerekeknek az e-rollerezést és a trambulint – Kemény szavak az Arénában Velkey György Jánostól

Szünidőben nagyon sok gyerek rollerezik, de már nem csupán hagyományos eszközöket használnak, hanem e-rollert is, ezekkel pedig mennek, mint a „meszes”. Nem kevesen a gyerekkórházakban kötnek ki közülük – erről is beszélt az InfoRádióban Velkey György János, a Bethesda református gyermekkórház főigazgatója, gyermekgyógyász.

„Túl sokan és túl súlyos sérülésekkel jönnek. Nagyon kritikus lett a helyzet, és még mindig úgy látom, hogy az emberek nem veszik eléggé komolyan. Az elmúlt évben a képernyőártalom-csökkentő kampányunk mellett nekünk a Bethesdában ez volt a legfontosabb üzenetünk. Egyelőre sajnos úgy érezzük, hogy ez pusztába kiáltott szó volt” – húzta alá a kórházigazgató az e-rolleres gyermeksérülések súlyossága kapcsán.

Egy-egy baleseti ügyeletben 5-10 emiatt megsebesült gyermek érkezik, időnként nagyon súlyos sérülésekkel. Ezek azért következnek be, mert a roller kereke kicsi, beakad kis repedésekbe is, védőfelszerelés sincs mindenkin, a sebesség nagy, ráadásul sokszor nem is csak egy ember áll egy ilyenen, ami tovább növeli az eszköz labilitását. A főorvos maga is – aki megrögzött kerékpáros – időnként megdöbben, hogy miközben ő is „tisztességesen” teker, úgy suhannak el mellette ketten egy-egy rollerrel, „minden nélkül”, hogy szinte csak a csíkjukat látja utánuk. Ilyen közlekedés után fordul elő, hogy komplex, „nagyon ronda” törésekkel, koponyasérülésekkel, rossz állapotban kerülnek a kórházba a sérültek.

„Mi azt tudjuk mondani, hogy elektromos rollerezni nem kell a gyerekeknek. Olyan radikálisan fogalmazunk, hogy 14 éves kor alatt biztos nem. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor húsznál többel ne menjen, egyedül legyen és védőfelszerelésként legalább egy bukósisakot használjon, ne tegye magát ki extrém veszélyeknek!” – szögezte le határozottan.

Véleményét a KRESZ-ben is szívesen viszontlátná.

A trambulin

Az Arénában azt is hangsúlyozta, szintén veszélyforrás a trambulinozás. Sok évvel ezelőtt csak artisták használ(hat)tak ilyet a cirkuszban, most kis túlzással minden második kertes ház udvarán látni, és „rendes játszóház” sincs trambulin nélkül.

Velkey György János szerint ennek is hasonló a következménye, mint az e-rollernek, ráadásul az ezzel kapcsolatos probléma nincs annyira szem előtt a mindennapokban, emiatt kicsit lappangóbb is.

Kijelentette:

6 éves kor alatt ne trambulinozzon senki

egy trambulinon egyszerre egy gyerek legyen (nagy az ütközés veszélye, a rosszul leérésé is, amelyből akár komoly nyaksérülés is kialakulhat)

a védőháló kötelező.

„Ezt nekem is mint nagyapának meg kellett tanulni. Nagyon józanok a gyerekeink, mert mi, amikor nyúlszívű nagyszülőkként azt mondtuk, hogy a balatoni házba vegyünk trambulint, mert olyan jó azt nézni, még orvosként is, akkor a gyerekeink mondták, hogy ne vegyünk, és nekik volt igazuk. Ez jó pár éve volt, amikor még nem láttuk ilyen tisztán ennek a veszélyeit” – ecsetelte a főorvos.

Hozzátette: további veszélyforrás, hogy nyáron egyes alkatrészek rendkívüli módon felhevülnek, ami szintén veszélyforrás, mint minden más, napon álló fém- vagy gumifelület.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.