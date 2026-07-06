Az ajándék-fagyi visszanyal? Nem bevallott adományok miatt fő Nigel Farage feje

Nigel Farage-t szeretik a brexit egyik atyjának is nevezni. A brit politikus makacs szívóssággal verekedte be magát a parlamentbe, és mostanra sokadik pártformációja közül a legújabb, a Reform UK előretört a népszerűségi listákon.

Ez a radikális jobboldali párt, a másik oldalon a radikális baloldali Zöldekkel együtt, kezdi kikezdeni Nagy-Britannia hagyományos kétpárti parlamenti váltógazdaságát.

Bár Farage népszerűbb a homogénebb, kevésbé multikulturális körzetekben, nem segít magának és pártjának azzal, ahogy az adományokat kezeli.

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Nigel Farage failed to declare that a criminal and crypto gambler paid for his staff, security, drivers, social media output in year before election



Reform leader has also received free accommodation in Westminster from George Cottrell as MPhttps://t.co/fSKszEDnV1 — Gabriel Pogrund (@Gabriel_Pogrund) July 4, 2026

Egy korábbi botrány amiatt pattant ki, hogy a vádak szerint nem vallotta be, hogy 5 millió font – azaz kb. 2 milliárd forint – támogatást (szavai szerint „ajándékot") kapott Christopher Harborne thaiföldi brit kripto-cézártól. Emiatt most a parlament etikai bizottsága előtt kell magyarázatot adnia.

A politikust a Konzervatív párt jelentette fel, amelytől sikeresen szipkázott el prominens képviselőket.

Farage erősködik, hogy nem sértett szabályt, mivel a pénzt 2024 elején kapta meg, amikor még csak tervezte, hogy parlamenti képviselő lesz.

A ház szabályai szerint a képviselőknek a megválasztásuk előtti 12 hónapban kapott támogatásokat kell deklarálniuk, de az ajándékokat nem.

Az adományozó kripto-mogul egyébként a brit politikatörténet legnagyobb donora: eddig 22 millió fonttal támogatta (Farage „ajándékán" felül) a Reform UK pártot, de az egykori konzervatív kormányfőt is "megajándékozta".

NEW: Boris Johnson failed to declare to parliament a gift of private jet flights from the same cryptobillionaire, Christopher Harborne who gave £5m to Nigel Farage, leaked documents reveal.



New #HarborneReceipts investigation from @thenerve_news

1/ pic.twitter.com/qKbzh987sw — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) June 28, 2026

Nigel Farage-nak most egy másik kripto-milliomos pénzei miatt is magyarázkodnia kell.

Egy elítélt csalótól is kapott támogatást

George Cottrell a 2024-es választások előtt finanszírozta a politikus személyzetét és biztonságát, és az ügy pikantériája az, hogy 8 hónapot ült börtönben, mert pénzmosással összefüggő csalás miatt elítélték.

Az érv megint csak az volt, hogy Farage a támogatást a 12 hónapos bejelentési kötelezettség előtti időszakban kapta.

A politikus szerint "nem pénzt, hanem másfajta juttatásokat" kapott: például a donor biztosított neki személyzetet, biztonsági őröket, szállást és repülőjegyeket.

Farage most azzal védekezik, hogy betartotta a szabályokat, és hogy „az establishment karaktergyilkosságot rendelt meg ellene”.

Azt is közölte, hogy beperelheti az ügyet megszellőztető Sunday Timest. Támogatói szerint a megválasztása előtt „expolitikus és magánember volt, akinek lehetnek barátai, és akik adhatnak neki ajándékokat".

12 óra munka, 111 millió forintos honorárium

Van egy további ügye is, amely inkább erkölcsi, semmint szabálysértési kérdéseket vet fel, de sokakban hagyott rossz szájízt: Nigel Farage mindössze nettó 12 óra munkáért – arany rudakba történő befektetések reklámozásáért – 270 ezer fontot, azaz több mint 111 millió forintot tett zsebre.

A bírálói szerint mindez szembemegy a gondosan felépített, munkásosztálybeli, elitellenes imázsával – bár közismert volt róla, hogy karrierjét árutőzsdei kereskedőként kezdte.

Felmérések szerint a várható új munkáspárti kormányfő, Andy Burnham győzelmét hozó időközi választáson Farage jelöltje a nem deklarált támogatások ügyei miatt is veszíthetett szavazatokat, amellett, hogy nem kért bocsánatot a nőket becsmérlő kijelentéseiért.