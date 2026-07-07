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Új közlekedési táblák Szegeden.
Nyitókép: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

Új közlekedési táblák jelentek meg a rakpartnál

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A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. döntése értelmében új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpart menti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi fasor parki területein.

A társaság közleménye szerint a érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a KRESZ-táblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát.

Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek.

A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöldfelületekben.

A Móra Ferenc Múzeum Tisza-parti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől.

Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött.

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