Új közlekedési táblák jelentek meg a rakpartnál

A társaság közleménye szerint a érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a KRESZ-táblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát.

Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek.

A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöldfelületekben.

A Móra Ferenc Múzeum Tisza-parti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől.

Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött.