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Heves vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraballa közelében 2023. január 2-án. Az Alaptörvény 11. módosítása értelmében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre változott.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Beveti a Tisza az új politikai csodafegyverét

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Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormánymegbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el.

A kormany.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormánymegbízott cím használatát. Hozzátették: a változás alapja a 17. Alaptörvény-módosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza.

Emlékeztettek arra: amikor Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a vármegyék visszanevezését megyékre, a főispánok tisztségét pedig kormánymegbízottra, arról is beszélt, a modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon.

"Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet"

- fogalmazott akkor a kormányfő.

Kitértek arra, hogy a változás alapját az Alaptörvény 17. módosítása fogja megadni, ennek indoklása szerint a "vármegye" kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja.

Közölték: a megye elnevezés társadalmi közmegegyezéssel a rendszerváltáskori intézményrendszer részévé vált. Ehhez a közmegegyezéshez tér vissza a kormány, amikor a 2022 óta jogszabályok által előírt "vármegye" és "főispán" elnevezések mindennapos használatát megszünteti, és visszatér megyéhez és kormánymegbízotthoz.

Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit.

Közölték azt is, a változásokról indított, július 11-ig (szombatig) tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek.

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