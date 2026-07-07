Undorító tetemek lebegtek a kedvelt strand vizén

Az abádszalóki strand közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a terület jelenleg kagylómentes, a takarítási munkálatok sikeresen lezárultak.

A strand üzemeltetői kiemelték, hogy a tartós hőség és az élővízi sajátosságok miatt a közeljövőben ismét megjelenhetnek hasonló maradványok a parton.

A jelenséggel kapcsolatban a fürdőzők részéről korábban kritikák fogalmazódtak meg, különösen a víz tisztaságát és az állandó karbantartás hiányát illetően – írja a szoljon.hu.

A strandi dolgozók jelezték: folyamatosan monitorozzák a helyzetet, és szükség esetén a jövőben is azonnal intézkednek a terület tisztán tartása érdekében.