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ukrán drónok
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Brutális drónesőt zúdított Oroszországra Ukrajna

Infostart / MTI

Oroszország hétfőre virradóra 519 ukrán drónt semmisített meg húsz régió és az elcsatolt Krím felett – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítettek meg, valamint az északnyugat-oroszországi Leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni.

A Jaroszlavli területen, Moszkvától 300 kilométerre északkeletre két ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint hetven ilyen eszközt le tudtak lőni – közölte a Telegramon Mihail Jevrajev kormányzó.

Vlagyiszlav Sapsa, a Moszkvától mintegy 190 kilométerre délre fekvő kalugai régió kormányzója arról számolt be, hogy drónok csapódtak be egy ipari létesítménybe a Dzerzsinszkij kerületben, ahol tűz ütött ki.

Ukrán dróntámadásban hétfőn megrongálódott Oroszország két fontos balti-tengeri olajexport-terminálja is: Viszockban és Uszty-Lugában.

Utóbbi Oroszország egyik legnagyobb olajexportkikötője. Ukrajna korábban is támadta, valamint más orosz energetikai célpontokat is annak érdekében, hogy aláássa Moszkva háborús erőfeszítéseit.

Egyes források szerint a balti-tengeri Primorszk és Uszty-Luga kikötőjéből, valamint a fekete-tengeri Novoroszijszk kikötőjéből származó export júniusban naponta összesen csaknem hárommillió hordót ért el, ami szinte rekordnak számít.

A Krím félszigeten fekvő, de közigazgatásilag különálló Szevasztopol városa egy időre áram nélkül maradt ukrán dróntámadás miatt – közölte Mihail Razvozsajev, a megszálló orosz hatóságok helyi vezetője a Max üzenetküldő alkalmazáson.

Szergej Akszjonov, Oroszország által kinevezett krími vezető szerint egy nő életét vesztette Kercsben dróncsapás miatt.

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Kezdőlap    Külföld    Brutális drónesőt zúdított Oroszországra Ukrajna

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