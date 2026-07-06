Brutális drónesőt zúdított Oroszországra Ukrajna

Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítettek meg, valamint az északnyugat-oroszországi Leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni.

A Jaroszlavli területen, Moszkvától 300 kilométerre északkeletre két ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint hetven ilyen eszközt le tudtak lőni – közölte a Telegramon Mihail Jevrajev kormányzó.

Vlagyiszlav Sapsa, a Moszkvától mintegy 190 kilométerre délre fekvő kalugai régió kormányzója arról számolt be, hogy drónok csapódtak be egy ipari létesítménybe a Dzerzsinszkij kerületben, ahol tűz ütött ki.

Ukrán dróntámadásban hétfőn megrongálódott Oroszország két fontos balti-tengeri olajexport-terminálja is: Viszockban és Uszty-Lugában.

Utóbbi Oroszország egyik legnagyobb olajexportkikötője. Ukrajna korábban is támadta, valamint más orosz energetikai célpontokat is annak érdekében, hogy aláássa Moszkva háborús erőfeszítéseit.

Egyes források szerint a balti-tengeri Primorszk és Uszty-Luga kikötőjéből, valamint a fekete-tengeri Novoroszijszk kikötőjéből származó export júniusban naponta összesen csaknem hárommillió hordót ért el, ami szinte rekordnak számít.

A Krím félszigeten fekvő, de közigazgatásilag különálló Szevasztopol városa egy időre áram nélkül maradt ukrán dróntámadás miatt – közölte Mihail Razvozsajev, a megszálló orosz hatóságok helyi vezetője a Max üzenetküldő alkalmazáson.

Szergej Akszjonov, Oroszország által kinevezett krími vezető szerint egy nő életét vesztette Kercsben dróncsapás miatt.