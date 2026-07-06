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SH60 Seahawk típusú helikopter az amerikai haditengerészet Blue Ridge-osztályú Mount Whitney parancsnoki hajójának fedélzetén a belgiumi Zeebrugge kikötõjében 2026. július 2-án. A Mount Whitney  amely 2018 óta az elsõ amerikai hadihajó Belgiumban  az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartandó július 4-i ünnepségre érkezett a kikötõbe.
Nyitókép: Olivier Matthys

Nincs remény az amerikai pilóta megtalálására

Infostart / MTI

Az amerikai haditengerészet felfüggesztette a kutatóműveletet a hét közepén az Arab-tenger fölött lezuhant helikopter legénységének eltűnt tagja után - közölte az illetékes katonai parancsnokság.

A Középső Parancsnokság (CENTCOM) bejelentette, hogy az eltűnt katona felkutatására irányuló erőfeszítések sikertelenül zárultak. A tájékoztatásból kiderül, hogy 102 óra alatt több mint 36 ezer négyzetkilométert kutattak át.

A hivatalosan továbbra is eltűntként nyilvántartott tengerész nevét egyelőre nem közölték.

A szerdai bejelentés szerint az MH-60S típusú helikopter vészhelyzetet követően kényszerleszállást hajtott végre az Arab-tengeren a vízben.

A katonai járművön négy fős legénység tartózkodott, három katonát biztonságban kimentettek. Az eset körülményei nem ismeretesek, az illetékes parancsnokság annyit közölt, hogy semmi nem utal ellenséges támadásra.

Fotónk illusztráció, egy Seahawk helikopter látható rajta.

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