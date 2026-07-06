Nincs remény az amerikai pilóta megtalálására

A Középső Parancsnokság (CENTCOM) bejelentette, hogy az eltűnt katona felkutatására irányuló erőfeszítések sikertelenül zárultak. A tájékoztatásból kiderül, hogy 102 óra alatt több mint 36 ezer négyzetkilométert kutattak át.

A hivatalosan továbbra is eltűntként nyilvántartott tengerész nevét egyelőre nem közölték.

A szerdai bejelentés szerint az MH-60S típusú helikopter vészhelyzetet követően kényszerleszállást hajtott végre az Arab-tengeren a vízben.

A katonai járművön négy fős legénység tartózkodott, három katonát biztonságban kimentettek. Az eset körülményei nem ismeretesek, az illetékes parancsnokság annyit közölt, hogy semmi nem utal ellenséges támadásra.

Fotónk illusztráció, egy Seahawk helikopter látható rajta.