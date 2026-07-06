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Donald Trump amerikai elnököt (b) a FIFA békedíjával tünteti ki Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én.
Nyitókép: Will Oliver

Trump szerint ért a focihoz és ezért szólt FIFA-elnöknek

Infostart

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján erősítette meg, hogy kezdeményezte Gianni Infantinónál, a FIFA elnökénél Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltásának felülvizsgálatát.

Az amerikai válogatott csatárát a Bosznia-Hercegovina elleni tizenhatoddöntőben állították ki Trump az esetet nem találta szabálytalannak, szerinte csupán két futó játékos ütközéséről volt szó. Az elnök hangsúlyozta, nem utasította, csupán vizsgálatra kérte a nemzetközi szövetséget.

A beavatkozás széles körű nemzetközi bírálatot váltott ki, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a belga labdarúgó-szövetség is magyarázatot követelt a döntés miatt.

Az Egyesült Államok válogatottja a nyolcaddöntőben Belgiummal mérkőzik meg,

a vitatott döntés után a találkozó fokozott figyelmet kap.

A FIFA vezetője reakciójában kiemelte, hogy Balogun ügyében hivatalos eljárást alkalmaztak, s az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük semmilyen módon nem befolyásolta az eltiltás felfüggesztéséről szóló döntést.

Hozzátette: az általa vezetett szervezet igazságszolgáltatási szervei függetlenek, önállóan döntenek, és a fegyelmi bizottság döntéseit azok kihirdetésekor szokta elolvasni.

Az ítéletekkel kapcsolatban "néha egyetért, máskor nem ért egyet, vagy éppen meglepődik rajtuk."

Mindenesetre Európa is megszólalt az ügyben. Az Euronews azt irja, hogy az Európai Bizottság tisztességre és átláthatóságra szólított fel a FIFA vitatott döntése nyomán, amellyel Donald Trump amerikai elnök személyes beavatkozására eltörölte az amerikai csatár, Folarin Balogun piros lap miatti eltiltását.

A múlt szerdai, 2-0-s hazai győzelmet hozó találkozón Balogun - miután a 45. percben gólt szerzett - a 64. percben véletlenül rálépett Sead Kolasinac bokájára, amiért a videobíró segítségével a brazil Raphael Claus piros lapot adott neki.

Donald Trump az eddigiek alapján rendkívül sikeresnek értékelte a világbajnokságot, amelynek legtöbb mérkőzését az Egyesült Államok városaiban rendezik.

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