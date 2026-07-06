Trump szerint ért a focihoz és ezért szólt FIFA-elnöknek

Az amerikai válogatott csatárát a Bosznia-Hercegovina elleni tizenhatoddöntőben állították ki Trump az esetet nem találta szabálytalannak, szerinte csupán két futó játékos ütközéséről volt szó. Az elnök hangsúlyozta, nem utasította, csupán vizsgálatra kérte a nemzetközi szövetséget.

A beavatkozás széles körű nemzetközi bírálatot váltott ki, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a belga labdarúgó-szövetség is magyarázatot követelt a döntés miatt.

Az Egyesült Államok válogatottja a nyolcaddöntőben Belgiummal mérkőzik meg,

a vitatott döntés után a találkozó fokozott figyelmet kap.

Gyanús Donald Trump kifejtette véleményét az amerikai játékos kiállítását eredményező megmozdulásról is, és azt mondta: "nagyon jól ismerem a sportot, ez még csak szabálytalanság sem volt, két játékos összegabalyodott, a bíró pedig, ha megnézik a múltját, nagyon gyanús". Az elnök ugyanakkor beismerte, hogy nem tudta, hogy mit jelent a futballban a piros lap. "Amikor megtudtam, azt gondoltam, hogy ez nem lehet igaz. Ezért beszéltem a sportág legnagyobb tekintélyű emberével, és a FIFA briliáns döntést hozott" - tette hozzá.

A FIFA vezetője reakciójában kiemelte, hogy Balogun ügyében hivatalos eljárást alkalmaztak, s az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük semmilyen módon nem befolyásolta az eltiltás felfüggesztéséről szóló döntést.

Hozzátette: az általa vezetett szervezet igazságszolgáltatási szervei függetlenek, önállóan döntenek, és a fegyelmi bizottság döntéseit azok kihirdetésekor szokta elolvasni.

Az ítéletekkel kapcsolatban "néha egyetért, máskor nem ért egyet, vagy éppen meglepődik rajtuk."

Mindenesetre Európa is megszólalt az ügyben. Az Euronews azt irja, hogy az Európai Bizottság tisztességre és átláthatóságra szólított fel a FIFA vitatott döntése nyomán, amellyel Donald Trump amerikai elnök személyes beavatkozására eltörölte az amerikai csatár, Folarin Balogun piros lap miatti eltiltását.

A múlt szerdai, 2-0-s hazai győzelmet hozó találkozón Balogun - miután a 45. percben gólt szerzett - a 64. percben véletlenül rálépett Sead Kolasinac bokájára, amiért a videobíró segítségével a brazil Raphael Claus piros lapot adott neki.

Donald Trump az eddigiek alapján rendkívül sikeresnek értékelte a világbajnokságot, amelynek legtöbb mérkőzését az Egyesült Államok városaiban rendezik.