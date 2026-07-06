ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.82
usd:
309.27
bux:
143587.15
2026. július 6. hétfő Csaba
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Police.hu

Cigarettával álcázták az éles lőfegyvereket – videó

Infostart / MTI

Lőfegyvereket és dohányterméket foglaltak le egy menetrend szerinti nemzetközi buszon – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon.

Közleményük szerint még június 24-én az M5-ös autópálya balástyai lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói autóbuszt, mert felmerült a gyanú, hogy a járműben illegális termékeket hoztak be Magyarország területére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak.

Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt tárgyak gáz- és riasztófegyverekből átalakított, 7,65 milliméteres kaliberű éles lőfegyverek; az egyikben hat lőszer is volt.

A nyomozók egy 42 éves férfit, a busz egyik vezetőjét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Cigarettával álcázták az éles lőfegyvereket – videó

nav

busz

dohánytermék

lőfegyver

készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került

Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került

Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát hétfőn. A Sándor-palota a honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyok Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki: összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyenre még nem volt példa: Európa egyik legerősebb vezetője ellátogatott a polgárháborúval sújtott közel-keleti államba

Ilyenre még nem volt példa: Európa egyik legerősebb vezetője ellátogatott a polgárháborúval sújtott közel-keleti államba

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Szíriába érkezett, amivel ő lett az első uniós állam-, illetve kormányfő, aki Damaszkuszba látogatott azóta, hogy az Ahmed as-Sará vezette felkelők 2024-ben megdöntötték Bassár el-Aszad hatalmát. Az elnöki vizit hűen tükrözi, milyen mélyreható geopolitikai fordulaton ment keresztül Szíria a korábbi al-Káida-parancsnok vezetése alatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá

Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá

Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

President Donald Trump confirms he asked Fifa to review United States striker Folarin Balogun's one-match suspension at the World Cup.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 6. 21:19
Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került
2026. július 6. 20:17
Vizsgálatot rendelt el a házelnök
×
×