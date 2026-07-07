Vigyázat, így csalnak tőrbe az autópálya-kalózok

Nyaralás során is érdemes megőriznünk az éberségünket. Az osztrák autóklub (ÖAMTC) összeállításában felhívja a figyelmet, hogy a módszerek változatosak, a legfőbb célpontok és trükkök jól beazonosíthatók – írja Facebook-on közzétett összefoglalójában a KRESZváltozás.

Az „ál-autópályamentők”

A csalók autópálya-mentőnek adják ki magukat. Amikor az utazónak lerobban az autója, ők érnek oda először, elszállítják a járművet egy velük összejátszó műhelybe, majd irreálisan magas javítási költséget követelnek, és nem adják vissza az autót, amíg azt az áldozat ki nem fizeti.

Elsősorban Horvátországban, különösen a Zágráb–Rijeka útvonalon és délebbre Zadarig, de Szerbiában is lehet ilyen trükkel találkozni - írja az oldal.

A „defektes” trükk

A csalók az autópályán haladva jelzik a kiszemelt célpontnak, hogy defektet kapott, vagy valami probléma van a kerekével. Amikor a gyanútlan sofőr megáll a leállósávban, hogy ellenőrizze a járművet, a csalók – miközben elterelik a figyelmét, vagy segítséget színlelnek – ellopják a kocsiban hagyott értéktárgyakat.

Spanyolországban, különösen az A7-es (E-15) autópályán Peñíscola közelében gyakori az ilyesmi, de Barcelona környékén is jelentettek ilyen eseteket.

A „tükörtöréses” csapda

Ez egy gyakori átverés, ahol a csaló autós úgy tesz, mintha az utazó kocsija eltalálta volna az ő visszapillantó tükrét - írják. Ekkor hangos dudálással és veszélyes manőverekkel megállítják a célpontot, majd azzal vádolják, hogy összetörte a tükrüket, és azonnali készpénzes kártérítést követelnek a rendőrség bevonása nélkül, gyakran fenyegető fellépéssel.

Olaszországból jelentettek ilyen eseteket, elsősorban a felső-adriai partvidék turisztikai üdülőhelyeiről (pl. Caorle, Jesolo), de Livornóból is.