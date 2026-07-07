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Nyitókép: Pixabay

A strandok és a tengerparti sétány miatt áll a bál az ikonikus üdülőhelyen – videó

Infostart / MTI

Ötéves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxusüdülőhelye, a Sveti Stefan sziget – közölte a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) az internetes oldalán.

A Budvától 5 kilométerre fekvő sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vita övezi a strandok és a tengerparti sétányok használatát.

Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül, két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót (85 ezer forint) kell fizetni. A komplexum több étterme már megkezdte működését, a strandok azonban szigorú szabályok szerint látogathatók. A Királynő Strandja (Kraljicina Plaza) napközben kizárólag a szállóvendégek számára hozzáférhető, a közeli Milocer strandon ugyanakkor egy partszakaszt a helyi lakosok számára tartanak fenn.

A helyiek kifogásolják, hogy szerintük ismét korlátozzák a szabad átjárást a közterületeken és a tengerparti sétányokon. Emiatt

feljelentést tettek az üzemeltető és több állami szerv ellen. A közterületek használata körüli jogvita vezetett a szállodakomplexum 2021 és 2026 közötti bezárásához is.

A montenegrói kormány és a bérlő közötti egyezség értelmében a Királynő Strandja továbbra is a szálloda vendégeit szolgálja, miközben a part más részeinek nyitva kell állniuk a helyi lakosság előtt.

Az újranyitással Sveti Stefan ismét a Földközi-tenger egyik legexkluzívabb turisztikai célpontjaként várja a vendégeket. 2014-ben például itt mondta ki a boldogító igent Novak Djokovic szerb teniszező.

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Kezdőlap    Életmód    A strandok és a tengerparti sétány miatt áll a bál az ikonikus üdülőhelyen – videó

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