Le kellett lőni egy jegesmedvét, turistákat veszélyeztetett

Lelőttek egy jegesmedvét a Spitzbergákon, mert veszélyt jelentett egy turistacsoportra – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

A közlemény szerint a medve megpróbált behatolni a turisták szállására, egy kunyhóba. Az esetnek nincs sérültje, a megölt állatot vizsgálatokra a szigetcsoport fővárosába, Longyearbyenbe vitték.

A Spitzbergák, más néven a Svalbard-szigetek Norvégiához tartoznak, de tőle több száz kilométerre északra fekszenek a Jeges-tengeren, körülbelül félúton Norvégia és az Északi-sarkpont között.

Tudósok 2300 és 4000 közöttire becsülik a Barents-tenger Oroszországig terjedő térségében élő jegesmedvék számát.

Az állatok mintegy fele az év jórészét a Spitzbergákon vagy azok környékén tölti.

A vadállatokkal való találkozás életveszélyes lehet, bár a medvék csak ritkán mennek lakott területek közelébe. A Spitzbergák hatóságai lőfegyver viselését ajánlják azoknak, akik a fővároson, Longyearbyenen kívül tartózkodnak.