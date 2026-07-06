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Egy jegesmedve a köves, sziklás vízparton.
Nyitókép: Unsplash

Le kellett lőni egy jegesmedvét, turistákat veszélyeztetett

Infostart / MTI

A sarkvidéki ragadozó megpróbált behatolni a turisták szállására, ezért kellett lelőni. A szigetcsoport hatósága egyébként is lőfegyver viselését javasolja a vadállatok jelentette veszély miatt.

Lelőttek egy jegesmedvét a Spitzbergákon, mert veszélyt jelentett egy turistacsoportra – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

A közlemény szerint a medve megpróbált behatolni a turisták szállására, egy kunyhóba. Az esetnek nincs sérültje, a megölt állatot vizsgálatokra a szigetcsoport fővárosába, Longyearbyenbe vitték.

A Spitzbergák, más néven a Svalbard-szigetek Norvégiához tartoznak, de tőle több száz kilométerre északra fekszenek a Jeges-tengeren, körülbelül félúton Norvégia és az Északi-sarkpont között.

Tudósok 2300 és 4000 közöttire becsülik a Barents-tenger Oroszországig terjedő térségében élő jegesmedvék számát.

Az állatok mintegy fele az év jórészét a Spitzbergákon vagy azok környékén tölti.

A vadállatokkal való találkozás életveszélyes lehet, bár a medvék csak ritkán mennek lakott területek közelébe. A Spitzbergák hatóságai lőfegyver viselését ajánlják azoknak, akik a fővároson, Longyearbyenen kívül tartózkodnak.

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Kezdőlap    Külföld    Le kellett lőni egy jegesmedvét, turistákat veszélyeztetett

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