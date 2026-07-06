Átlépték a vörös vonalat – megszólalt az UEFA is a futballvilágot felháborító döntésről

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Hétfő délelőtt az európai szövetség (UEFA) is megszólalt az ügyben. A közlemény szerint „példátlan, érthetetlen és indokolhatatlan” döntést hozott a FIFA, amely ezzel „átlépte a vörös vonalat”.

„A labdarúgás, mint minden más sportág, szabályokon alapul, amelyek a tisztességes, becsületes és átlátható verseny alapját képezik. Néha a szabályok lehetnek értelmezés kérdései. Jelen esetben azonban nem ez a helyzet” – áll a szlovén Aleksander Ceferin vezette UEFA közleményében.

Hozzátették: a piros lap után járó, legalább egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás nem olyan lehetőség, amelynek alkalmazása a szövetségek belátására van bízva. Ennek az alkalmazásához egyetlen illetékes szerv döntésére sincs szükség.

„Amikor a szabályok jogbiztonságát már nem garantálják azok, akiknek a feladata éppen azok őrzése lenne, akkor a játék integritása forog kockán, és a verseny hitelessége kerül veszélybe. Egy ilyen döntés precedenst teremt a jelenleg zajló tornán, és a hasonló helyzeteket ezentúl azonos módon kell kezelni” – fejtette ki az UEFA.