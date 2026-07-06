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Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Komoly számlát kaphat, ha ezt elmulasztja – figyelmeztet az ortopéd-traumatológus

Infostart / InfoRádió

Az alap utasbiztosítások csak a külföldön szükséges orvosi alapellátást fedezik, a többi költséget a betegnek kell állnia – figyelmeztetett az InfoRádió Aréna című műsorában Molitorisz Dániel ortopéd-traumatológus.

Mindenkinek a saját érzékenységére van bízva, hogy milyen elsősegély-készletet visz magával a külföldi utazására – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Molitorisz Dániel azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes csomagolni. Mint megjegyezte: van, aki gyógyszerekből szeret többet vinni, van, aki mindenféle ragtapaszokból és csipeszekből táraz többet, hogy az esetleges sérüléseket ellássa.

Az ortopéd-traumatológus szerint egy dolgot szoktak leginkább az emberek elfelejteni, ami nem más mint a biztosítás. Bár ez nem kapcsolódik közvetlenül az egészségügyhöz, de nagyon fontos, hogy egy

két-három hetes nyaralás esetén még a legdrágább családi biztosítás is olcsóbb, mint egyetlen napi ellátás egy külföldi kórházban

– hívta fel a figyelmet. Tehát nem feltétlen elégséges az európai egészségbiztosítási kártya vagy mondjuk egy hitelkártyához járó biztosítás. Ugyanis saját tapasztalataikból is az látszik, hogy a külföldi állampolgárok számára az ellátás sokba kerül.

„Nem olyan sokba, mint mondjuk Németországban, Kanadában vagy Szingapúrban, de biztos, hogyha mondjuk én Szingapúrba mennék – vegyük azt a világ egyik legdrágább országának –, akkor az oda kötendő biztosításom teljes összege még mindig töredéke annak, mint amit egy szingapúri kórházban eltöltött éjszaka után számláznának ki nekem” – fogalmazott.

Molitorisz Dániel szerint még egy közeli ország esetében is, mint például Ausztria vagy Olaszország, abból kell kiindulni, hogy nem lesz lehetőségünk egyszerűen hazajutni baj esetén, és ha több napot kell eltölteni egy ottani kórházban, akkor az ellátás költsége biztosan nagyon komoly „érvágás” lesz.

Amennyiben van jó utasbiztosításunk, akkor az ellátás költségeinek rendezése automatikusan történik, de például az európai uniós egészségügyi, biztosítási kártya csak egy részére érvényes az ellátásnak, tehát keletkezhetnek olyan plusz költségek, amire azt mondja az ellátó, hogy ez már nem tartozik bele az akut ellátásba, és amiért fizetni kell – figyelmeztetett, hozzátéve: „őt az nem fogja érdekelni, hogy azt én fizetem vagy a biztosító; viszont ha van egy biztosítási kötvényem, amit oda tudok tolni a szakembernek az orra elé, akkor megúsztam a dolgot, különben sajnos komoly számlákat fogunk kapni”

Az ortopéd-traumatológus azzal is egyetértett, hogy baj esetén a saját biztosítónkat is kell értesíteni, mert úgy minden további ügyintézés egyszerűbb.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes adás megtekinthető és meghallgatható alább:

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Kezdőlap    Belföld    Komoly számlát kaphat, ha ezt elmulasztja – figyelmeztet az ortopéd-traumatológus

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