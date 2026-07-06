Vizsgálatot rendelt el a házelnök

A házelnöki hivatal tájékoztatása szerint az érintettek nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz-frakció vendégeiként tartózkodtak az Országház épületében.

A vizsgálat elrendelésének hátterében az áll, hogy a vonatkozó házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet kizárólag érvényes sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az épületben – írja a telex.hu.

Forsthoffer Ágnes a tényállás teljes körű tisztázása érdekében megkeresi az érintett feleket, és a nyilatkozatok kiértékelését követően dönt a további lépésekről. A lapnak az érintett Bohár Dániel annyit válaszolt, hogy „nem állok semmilyen szerződéses viszonyban a Fidesz-frakcióval, így nyilván juttatást sem kapok”.