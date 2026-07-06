Ajtót mutattak Harry hercegnek?

Sussex hercege ezen a héten Londonban tölt egy kis időt, mielőtt Birminghambe utazik, hogy népszerűsítse a jövőre megrendezésre kerülő Invictus Games-t.

A herceg stábja hétfőn közölte, hogy Harry elfogadta a meghívást, hogy a Buckingham-palotában szálljon meg útja londoni szakaszában, de röviddel ezután maga a királyi rezidencia közölte, hogy az ajánlatot „visszavonták” – írta a BBC.

A Buckingham-palota szerint Harry nem válaszolt a lehetőségre a megadott múlt heti határidőig, és a közlés szerint a hétvégén tájékoztatták, hogy mégsem szállhat meg ott. Az ok a szükséges idő a biztonsági és egyéb előkészületek megtételéhez és a megfelelő személyzet megszervezéséhez.

A Buckingham-palota meghívás visszavonására reagálva Harry szóvivője csalódást keltőnek nevezte a lépést.

Egyelőre nem ismert, hogy Harry hol fog lakni londoni látogatása alatt, de úgy tudni, hogy Meghan Markle és két gyermeke nem lesz vele. Ennek oka a brit kormánnyal folytatott, az adófizetők által finanszírozott rendőri biztosítással kapcsolatos vita. A 2020-as „Megxit” óta nem jár Harrynek londoni és egyéb brit tartózkodásai alatt automatikus, állandó és adófizetők által finanszírozott rendőri védelem, a herceg és felesége ekkor döntött úgy, hogy visszalépnek a monarchiában betöltött „senior” (magas rangú) pozíciójuktól.