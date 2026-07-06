ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.69
usd:
309.72
bux:
142581.54
2026. július 6. hétfő Csaba
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Harry herceg, III. Károly brit király másodszülött fia a londoni legfelsőbb bíróságra érkezik 2023. június 6-án. Harry herceg pert indított több, brit bulvárlapokat kiadó vállalat, többek között az Associated Newspapers és az MGN kiadó (Mirror Group Newspapers) ellen a magánélethez való joga megsértése miatt. A vádak szerint a kiadó illegális módszerekkel szerzett információkat róla, feltörhették a telefonját, valamint magánnyomozó segítségével igyekeztek minél több értesüléshez jutni. Harry herceget tanúként hallgatják meg a brit bulvármédia elleni per újabb tárgyalásán.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein

Ajtót mutattak Harry hercegnek?

Infostart

Nagyot ment a hír hétfőn a brit sajtóban, hogy Harry herceg stábja bejelentette, a sussexi herceg elfogadta a meghívást a Buckingham palotában való tartózkodásra, de felesége és gyermekeik nem kísérik el londoni látogatására.

Sussex hercege ezen a héten Londonban tölt egy kis időt, mielőtt Birminghambe utazik, hogy népszerűsítse a jövőre megrendezésre kerülő Invictus Games-t.

A herceg stábja hétfőn közölte, hogy Harry elfogadta a meghívást, hogy a Buckingham-palotában szálljon meg útja londoni szakaszában, de röviddel ezután maga a királyi rezidencia közölte, hogy az ajánlatot „visszavonták” – írta a BBC.

A Buckingham-palota szerint Harry nem válaszolt a lehetőségre a megadott múlt heti határidőig, és a közlés szerint a hétvégén tájékoztatták, hogy mégsem szállhat meg ott. Az ok a szükséges idő a biztonsági és egyéb előkészületek megtételéhez és a megfelelő személyzet megszervezéséhez.

A Buckingham-palota meghívás visszavonására reagálva Harry szóvivője csalódást keltőnek nevezte a lépést.

Egyelőre nem ismert, hogy Harry hol fog lakni londoni látogatása alatt, de úgy tudni, hogy Meghan Markle és két gyermeke nem lesz vele. Ennek oka a brit kormánnyal folytatott, az adófizetők által finanszírozott rendőri biztosítással kapcsolatos vita. A 2020-as „Megxit” óta nem jár Harrynek londoni és egyéb brit tartózkodásai alatt automatikus, állandó és adófizetők által finanszírozott rendőri védelem, a herceg és felesége ekkor döntött úgy, hogy visszalépnek a monarchiában betöltött „senior” (magas rangú) pozíciójuktól.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ajtót mutattak Harry hercegnek?

lemondás

harry herceg

buckingham-palota

meghívás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korlátozni kéne a gyerekeknek az e-rollerezést és a trambulint – Kemény szavak az Arénában Velkey György Jánostól

Korlátozni kéne a gyerekeknek az e-rollerezést és a trambulint – Kemény szavak az Arénában Velkey György Jánostól
Naponta 5-10 olyan gyereket hoznak be a Bethesda Kórház ügyeletére, aki e-rollerezés közben sérült meg – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az intézmény főigazgatója. Velkey György János gyermekgyógyász szerint a 14 évesnél fiatalabbak számára az új KRESZ-ben meg kellene tiltani az elektromos rollerek használatát. Tapasztalatai alapján 6 éves koring trambulinozni sem kéne.
Az időskor alkonya – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, későn döntenek a családok az otthon mellett

Az időskor alkonya – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, későn döntenek a családok az otthon mellett

Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közös felmérése szerint a magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, ugyanakkor az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni. Szebenszki Balázs, a 25 éve időselhelyezéssel foglalkozó, több otthont is üzemeltető Irmák Nonprofit Kft. cégvezetője az InfoRádió kérdéseire válaszolt.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Debrecen húzza a vidéki új építésű lakások piacát, mutatjuk a többi várost is

Debrecen húzza a vidéki új építésű lakások piacát, mutatjuk a többi várost is

A vidéki nagyvárosok új építésű lakáspiacán enyhe kínálatcsökkenés mellett is tovább emelkedtek az árak. Az Otthon Centrum legfrissebb adatai szerint a beruházások és az épülő lakások száma alapján továbbra is Debrecen a legaktívabb, míg a legdrágább településnek Érd számít, miközben a megyei jogú városok átlagos négyzetméterára már meghaladja az 1,3 millió forintot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók

Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók

Vízvisszatartás a Hortobágy-Berettyón: 45 centiméterrel emelik a vízszintet, megszűnik az áthajózás az Árvízkapunál.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine warns of interceptor missile shortage as 15 killed in Kyiv region

Ukraine warns of interceptor missile shortage as 15 killed in Kyiv region

President Zelensky says Sunday's "massive Russian attack" on Kyiv consisted of 68 missiles and 351 strike drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 6. 12:52
Véres orosz csapásról számolt be Vitalij Klicsko
2026. július 6. 09:24
Az ausztrál miniszterelnök magyarázkodni kényszerült Kylie Minogue miatt
×
×