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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter súlyos kijelentést tett a Fideszről és az MSZP-ről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügy kapcsán fogalmazott így.

A Fidesz és az MSZP hetven-harminc arányban lopta el az országot – írta a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

„A budapesti nagykoalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy 20 év alatt miként osztotta fel/lopta el a Fidesz és az MSZP 70:30 arányban az országot” – fogalmazott a folyamatban lévő ügyről Magyar Péter.

A miniszterelnök által említett korrupciós ügyről a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábban azt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg.

A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel.

Az ügyészség nyolc embert vett június elején őrizetbe az ügyben: Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, Láng Zsolt, korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt, volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, Szkaliczki Tündét és Matisz Károlyt, momentumos politikusokat, valamint Puskás Péter korábbi III. kerületi alpolgármestert és két vállalkozót. Később Puskás Péter esetében az ügyészség megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter súlyos kijelentést tett a Fideszről és az MSZP-ről

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