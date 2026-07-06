Messi, Mbappé és Haaland átírta a rekordokat

A sportág statisztikáival foglalkozó Opta kimutatása alapján korábban még egyszer sem fordult elő, hogy a gólkirály címért úgy legyen ekkora verseny, hogy a legjobbak ilyen sokszor eredményesek. A mostani tornán a norvég Haaland mellett a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi is hét gólt szerzett már, de mögöttük Harry Kane is jól áll a mesterlövészek rangsorában: az angolok csapatkapitánya a Mexikó elleni találatával már hatgólos.

Közülük Haaland ráadásul csak négy mérkőzésen lépett pályára, ezzel pedig Gerd Müller 1970-es teljesítménye óta az első játékos lett, aki pályafutása első négy vb-meccsén legalább ennyiszer betalál. Müller a mexikói tornán négy összecsapáson nyolcszor volt eredményes és végül 10 góllal lett gólkirály.

A norvég sztár eddigi találatait mindössze 18 kapura lövésből szerezte, ami 39 százalékos sikerességi mutató.

A csütörtökön kezdődő negyeddöntőkben az angolok a norvégokkal csapnak majd össze, míg a franciákra Marokkó vár.