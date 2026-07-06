ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.43
usd:
308.88
bux:
143587.15
2026. július 6. hétfő Csaba
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A norvég Erling Haaland (k) befejeli a találkozó elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Stephen K.H. Moyes

Messi, Mbappé és Haaland átírta a rekordokat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Erling Haaland brazilok elleni duplájával a mostani lett a történelem első labdarúgó-világbajnoksága, amelyen legalább három játékos is hét gólt szerzett.

A sportág statisztikáival foglalkozó Opta kimutatása alapján korábban még egyszer sem fordult elő, hogy a gólkirály címért úgy legyen ekkora verseny, hogy a legjobbak ilyen sokszor eredményesek. A mostani tornán a norvég Haaland mellett a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi is hét gólt szerzett már, de mögöttük Harry Kane is jól áll a mesterlövészek rangsorában: az angolok csapatkapitánya a Mexikó elleni találatával már hatgólos.

Közülük Haaland ráadásul csak négy mérkőzésen lépett pályára, ezzel pedig Gerd Müller 1970-es teljesítménye óta az első játékos lett, aki pályafutása első négy vb-meccsén legalább ennyiszer betalál. Müller a mexikói tornán négy összecsapáson nyolcszor volt eredményes és végül 10 góllal lett gólkirály.

A norvég sztár eddigi találatait mindössze 18 kapura lövésből szerezte, ami 39 százalékos sikerességi mutató.

A csütörtökön kezdődő negyeddöntőkben az angolok a norvégokkal csapnak majd össze, míg a franciákra Marokkó vár.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messi, Mbappé és Haaland átírta a rekordokat

labdarúgás

lionel messi

kylian mbappé

világbajnokság

erling haaland

opta

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az ajándék-fagyi visszanyal? Nem bevallott adományok miatt fő Nigel Farage feje

Az ajándék-fagyi visszanyal? Nem bevallott adományok miatt fő Nigel Farage feje
Milliós nagyságrendű pénzeket kapott két kripto-milliomostól is – egyikük elítélt csaló –, de Nigel Farage tagadja, hogy bármi rosszat tett volna. A radikális jobboldali brit Reform Párt vezetőjét egy etikai bizottság elé citálják, mert nem jelentette be a többmilliós támogatást, ami nem az első, hasonló ügye.
Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Az építési és beruházási miniszter az uniós források hazahozataláról beszélt az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt, erre válaszoltak a pártok.
 

Vitézy Dávid: pénteken már elmondhatjuk, hogy hazahoztuk az uniós pénzeket

Tanács Zoltán reagált az éles ellenzéki kritikákra

Kapitány István felmentette az EXIM Bank vezetőjét

„Önkényuralmi törekvés” – Gulyás Gergelyék a Sándor-palota elé mennek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Hiába ajánlott Moszkva váratlnaul egynapos tűszszünetet, az ukránok arra számítanak, hogy az oroszok a héten esedékes NATO-csúcs előtt újabb nagyszabású támadást indítanak. A Krímben továbbra is kritikus a helyzet, áramkimaradásokat tapasztal a lakosság. Bár az oroszok szerint teljesen elfoglalták a kulcsfontosságú Kosztyantinyivka városát, Kijev tartja magát ahhoz, hogy még folynak a harcok a településen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva fordulat a debreceni gyár ügyében: már a rendőrség is nyomoz, súlyos vádak kerültek elő

Durva fordulat a debreceni gyár ügyében: már a rendőrség is nyomoz, súlyos vádak kerültek elő

Újabb fordulatot vett a debreceni Semcorp ügye: a hatósági vizsgálatok után már büntetőeljárás is indult.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

President Donald Trump confirms he asked Fifa to review United States striker Folarin Balogun's one-match suspension at the World Cup.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 6. 20:17
Vizsgálatot rendelt el a házelnök
2026. július 6. 19:41
Beveti a Tisza az új politikai csodafegyverét
×
×