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Aligátorteknős (Chelydra serpentina) a Nyíregyházi Állatparkban átadott új Viktória-házban 2014. december 5-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Újra felbukkant a horgászok réme a Balatonban

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Újabb invazív példányt fogtak be a szakemberek a Balaton északi partján. A Magyarországon nem őshonos aligátorteknős – amely rendkívül erős harapásával komoly sérüléseket okozhat – jelenléte ismételten felhívja a figyelmet a felelőtlen állattartás következményeire.

Az Időkép beszámolója szerint az állat befogása sikeres volt, azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen hüllőkkel való találkozás esetén senki ne kísérelje meg puszta kézzel megfogni az állatot.

A balatonföldvári Teknős Park tapasztalatai alapján sajnálatos módon szinte minden nyári szezonban előfordul hasonló eset a tó környékén, ami arra utal, hogy a veszélyes hüllők rendszeresen kerülnek ki a természetes élőhelyekre a korábbi házi kedvencek elengedése miatt.

A Balatonnál nem ez az első eset az évben: legutóbb 2024 júliusában Balatonőszöd és Balatonszárszó között került elő egy példány, amely egy horgász csalihálójába akadt.

Bár az aktuális példány befogása sikeres volt, a szakemberek a további hasonló esetek megelőzésére és a lakosság óvatosságára hívják fel a figyelmet.

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