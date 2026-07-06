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Idős emberek, nyugdíjasok kezei.
Nyitókép: Pixabay

Az időskor alkonya – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, későn döntenek a családok az otthon mellett

Infostart / InfoRádió

Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közös felmérése szerint a magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, ugyanakkor az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni. Szebenszki Balázs, a 25 éve időselhelyezéssel foglalkozó, több otthont is üzemeltető Irmák Nonprofit Kft. cégvezetője az InfoRádió kérdéseire válaszolt.

Egy kutatás azt igyekezett felfedni, mitől félnek leginkább az idősek idehaza.

Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közösen arra jutott, hogy a legnagyobb aggodalmak között a betegségek, demencia és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondok szerepelnek.

A válaszadók

  • 70 százalékát nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége,
  • közel fele attól fél, hogy elmagányosodik idős korára, mindezek ellenére
  • a megkérdezettek 39 százaléka mégis elutasítja az idősotthonba költözés lehetőségét.

Szebenszki Balázs, az Irmák Nonprofit Kft. vezetője az InfoRádió megkeresésére elmondta: sokan a régi beidegződésektől félnek, azt gondolják, megfizethetetlen árat kell letenni beköltözésénél, aztán nem megfelelő színvonalú ellátást kapnak. Ezt az érintettek akár 40-50 éve is így gondolhatják szerinte annak ellenére, hogy egy jó idősotthon egyszerre nyújthat jó egészségügyi kontrollt, gondozást, közösséget, étkezést és strukturált napirendet is.

Az Irmák Nonprofit Kft. 25 éve foglalkozik időselhelyezéssel, ennyi tapasztalat alapján Szebenszki Balázs azt mondja, a családok és az érintett idősek nagyon későn jönnek rá, hogy az idősotthon lesz a megoldás, sok esetben egy súlyos következményekkel járó elesés vagy a demencia fokozódása az utolsó impulzus, de ilyenkor a döntést már időnyomás alatt kell meghozni, érzelmileg terhelt helyzetben, és kevesebb idő marad a megfelelő intézmény kiválasztására, sokkal jobb lenne, ha már előre elkezdenének tervezni a családok ezzel kapcsolatban, így jó helyet is lehet találni.

Ráadásul hely sincs elég – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, a várólista több éves –, miközben a társadalom folyamatosan öregedik el, tehát a nyugdíjrendszeren is nyomás van, ugyanígy az egészségügyön, a szociális ellátórendszeren, de a családokon is – és ez összeurópai szintű probléma.

Ha valaki bejut egy otthonba itthon,

a hely térítési díja havonta 300-450 ezer forintot tesz ki, ehhez képest az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint között van;

a kormány teendője Szebenszki Balázs szerint az, hogy az idősotthonok helyzetére tekintve élénkítő programokat hozzanak létre, amire talán uniós pénzből lehetőség nyílik.

A maga részéről bizakodik, hogy a kormány támogatni fogja tudni ezt a szegmenst, illetve általában az idősgondozást.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Az időskor alkonya – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, későn döntenek a családok az otthon mellett

Az időskor alkonya – 15-20 ezer hely hiányzik a rendszerből, későn döntenek a családok az otthon mellett
Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közös felmérése szerint a magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, ugyanakkor az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni. Szebenszki Balázs, a 25 éve időselhelyezéssel foglalkozó, több otthont is üzemeltető Irmák Nonprofit Kft. cégvezetője az InfoRádió kérdéseire válaszolt.
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