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Nyitókép: Jarrett Johnson

Kanadában életfogytiglant kapott, nálunk elengedték

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Kanadából szökött Magyarországra az a férfi, aki 11 éve karddal megölt egy másik magyart. A tengerentúlon életfogytiglani büntetést kapott. Az RTL Híradó úgy értesült, hogy a férfi múlt pénteken szabadult a magyar börtönből, mert a hazai jog szerint letöltötte a maximálisan kiszabható büntetést. Fogolyszökés miatt most új eljárás indul ellene.

A gyilkosság 2011-ben történt: a kanadai-magyar-algériai állampolgárságú férfi egy másik magyarral végzett.

2024 tavaszán megszökött a kanadai börtönből, és Budapestre menekült. A magyar hatóságok nemzetközi segítséggel azonosították a repülőjáratot, majd a budapesti repülőtéren a szökevényt elfogták. Mostanáig a börtönbüntetését töltötte, de hiába ítélték életfogytiglanra a tengerentúlon, a hazai törvények szerint 15 évvel tovább nem ülhet gyilkosságért, ezért múlt héten hazaengedték - foglalta össze az RTL Híradó riportját a 24.hu.

Az ügyészség fogolyszökés miatt viszont indítványozta a férfi letartóztatását, a bíróság azonban csak bűnügyi felügyeletet rendelt el.

Az ügyészség szerint a férfi erőszakos, korábbi szökése pedig indokolja, hogy újból rács mögé kerüljön, ezért fellebbezett.

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