Kanadában életfogytiglant kapott, nálunk elengedték

A gyilkosság 2011-ben történt: a kanadai-magyar-algériai állampolgárságú férfi egy másik magyarral végzett.

2024 tavaszán megszökött a kanadai börtönből, és Budapestre menekült. A magyar hatóságok nemzetközi segítséggel azonosították a repülőjáratot, majd a budapesti repülőtéren a szökevényt elfogták. Mostanáig a börtönbüntetését töltötte, de hiába ítélték életfogytiglanra a tengerentúlon, a hazai törvények szerint 15 évvel tovább nem ülhet gyilkosságért, ezért múlt héten hazaengedték - foglalta össze az RTL Híradó riportját a 24.hu.

Az ügyészség fogolyszökés miatt viszont indítványozta a férfi letartóztatását, a bíróság azonban csak bűnügyi felügyeletet rendelt el.

Az ügyészség szerint a férfi erőszakos, korábbi szökése pedig indokolja, hogy újból rács mögé kerüljön, ezért fellebbezett.