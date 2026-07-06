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Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány csapatának sajtóértekezletén a texasi Houstonban 2026. június 28-án. Másnap Brazília Japán ellen játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõbe jutásáért.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Ancelotti nem tud megbukni

Infostart / MTI

A világbajnoki nyolcaddöntős búcsú ellenére Carlo Ancelotti marad a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Ezt az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország szövetségének szakmai igazgatója, Rodrigo Caetano jelentette be egy nappal a norvégok elleni kiesést követően. Közölte: Ancelotti a 2030-as vb végéig irányítja a csapatot.

"Ő a szövetségi kapitányunk, és

az is marad a teljes négyéves ciklus alatt"

– mondta Caetano. Hozzátette: a 67 esztendős olasz szakvezetőt – aki májusban hosszabbította meg szerződését – nem fogják azonnal meneszteni egyetlen kudarc miatt.

"A világbajnoki kudarc egyik fő oka az volt, hogy hiányzott a megfelelő, hosszú távú és stabil szakmai vezetés, amely úgy készíthette volna fel a válogatottat a tornára, ahogyan azt kellett volna. Ezt a hibát nem követhetjük el újra" - fogalmazott a szakmai igazgató.

A "futballőrült" országban a kiesés után hamar megkezdődött a bűnbakkeresés. A kritika jelentős része Ancelottira vonatkozik, akinek mindössze egy éve volt arra, hogy átalakítsa a csapatot, amely addig három ideiglenes edző irányítása alatt működött, mert a szövetség közben arra várt, hogy az olasz szakember távozzon a Real Madridtól.

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