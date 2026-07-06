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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA

Tüntetés a Sándor-palota előtt – Orbán Viktor is megszólalt

Infostart

A Fidesz-KDNP a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási terve ellen szervez tüntetést.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn arról beszélt, hogy nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény „megalázása”, az Alkotmánybíróság „lefejezése” (részletek itt).

A témával kapcsolatban Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is posztolt a közösségi oldalán. Azt írta, „a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”

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Kezdőlap    Belföld    Tüntetés a Sándor-palota előtt – Orbán Viktor is megszólalt

tüntetés

orbán viktor

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alaptörvény-módosítás

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Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
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2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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