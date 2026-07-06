Tüntetés a Sándor-palota előtt – Orbán Viktor is megszólalt

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn arról beszélt, hogy nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény „megalázása”, az Alkotmánybíróság „lefejezése” (részletek itt).

A témával kapcsolatban Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is posztolt a közösségi oldalán. Azt írta, „a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”