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Japanese beetle, Popillia japonica, on a tomato plant.
Nyitókép: Justin Tahai/Getty Images

Közelít Magyarországhoz az egzotikus növénygyilkos

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ELŐZMÉNYEK

Nyugati és déli irányból közelíti Magyarországot a Japán cserebogár (Popillia japonica), amely az Európai Unióban kiemelt zárlati károsítónak minősül. A mindenevő faj megjelenése jelentős gazdasági kockázatot jelent a mezőgazdaság számára, ezért észlelése esetén bejelentési kötelezettség áll fenn.

A heol.hu ír arról, hogy már Magyarország szomszédaiban is azonosították ezt a rovart.

A Európai és Földközi-tengeri Növényvédelmi Szervezet (EPPO) mintegy 100 tápnövényfajt sorol fel a kártevő célpontjai között; többek között az almát, szilvát, mogyorót, szőlőt, valamint a kukoricát és a spárgát is károsítja.

A bogár Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban már jelen van, Magyarország azonban jelenleg még mentes a fajtól.

A rovarok június végétől augusztus elejéig rajzanak, ezalatt a növények leveleit, virágait és terméseit fogyasztják, jellegzetes csipkés, vázszerű nyomokat hagyva a levélzeten. Lárváik a gyökérzetet károsítják, a talaj mélyebb rétegeiben telelnek át. Az Európai Unióban a becslések szerint évente közel 2,4 milliárd eurós kárt okozó faj egyedei könnyen összetéveszthetők a hazai cserebogarakkal – ad hátteret az agrarinform.hu.

A szakemberek szerint a japán faj azonosítását az segíti, hogy körülbelül 1 centiméter hosszú, feje és tora fémesen zölden csillog, szárnyfedelei bronzosak, potroha alsó részét pedig fehér pontok szegélyezik.

Mivel az Európai Unióban kötelező a bejelentése, a hatóságok fokozott figyelmet kérnek a gazdálkodóktól és a kerttulajdonosoktól.

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európai unió

bogár

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