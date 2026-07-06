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Dél-koreai játékosok a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja második fordulójának Mexikó-Dél-Korea mérkõzése végén a guadalajarai Akron Stadionban 2026. június 18-án. Mexikó válogatottja 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Francisco Guasco

Lemondott a dél-koreai szövetség elnöke

Infostart / MTI

Chung Monggyu lemondott a Koreai Köztársaság Labdarúgó Szövetségének elnöki posztjáról, mert válogatottjuk már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságon.

„Voltak időszakok, amikor megfeleltem az elvárásoknak és olyanok is, amikor csalódást okoztam. Minden siker a játékosainknak és a szurkolóinknak köszönhető, minden hiba pedig az én felelősségem. Meggyőződésem, hogy a dél-koreai labdarúgás legyőzi a nehézségeket, és ismét nagy magasságokba emelkedik” – mondta Chung Monggyu, aki 2013 óta töltötte be a tisztséget.

A koreaiak a vb-n előbb 2–1-re legyőzték Csehországot, majd a társházigazda Mexikótól és a Dél-afrikai Köztársaságtól is 1–0-ra kikaptak, így nem jutottak tovább, ezért Hong Mjongbo szövetségi kapitány azonnal lemondott.

Egy hete Jasszer al-Miszehal, a szaúdi szövetség elnöke távozott posztjáról.

Az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez tartozó csapatok 29 mérkőzést játszottak és mindössze három győzelmet arattak a világbajnokságon. A kilenc válogatott közül csak Ausztrália és Japán jutott tovább a csoportkörből, de a kieséses szakasz első fordulójában kiesett.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Lemondott a dél-koreai szövetség elnöke

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