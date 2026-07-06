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Gyászba borult a magyar labdarúgás, rutinműtétbe halt bele egy fiatal focista

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Mély megrendüléssel értesült a sportvilág Toldi András tragikus haláláról. A mindössze 30 esztendős labdarúgó, aki az elmúlt években számos vármegyei klub meghatározó alakja volt, egy rutinműtétet követően hunyt el, hátrahagyva családját és megszámlálhatatlan tisztelőjét.

A tragédia híre váratlanul érte a sportközösséget – írja a szon.hu.

Toldi András pályafutása során többek között a Sényő FC, a Mátészalkai MTK, a Baktalórántháza és a Mándok színeiben is bizonyított, az MLSZ nyilvántartása szerint 451 mérkőzésen 258 gólt szerzett. Egy évvel ezelőtt csatlakozott az Újfehértó SE csapatához, ahol nemcsak sportteljesítményével, hanem személyiségével is kivívta környezete elismerését.

Klubja, az Újfehértó SE közösségi oldalán közzétett bejegyzésében tudatta a fájdalmas hírt, kiemelve, hogy a csapat szerdán közös gyertyagyújtással emlékezik meg a sportolóról. A búcsúzók között Kiss Tamás vezetőedző is méltatta az elhunytat:

„Nemcsak egy kiváló játékostól, hanem egy nagyszerű embertől, családapától, férjtől búcsúzunk.

Most már csak a fentiek között tudsz majd bólintani.

Isten veled, Bandi!”

A Mátészalkai MTK szintén megrendülten emlékezett egykori játékosára, aki oroszlánrészt vállalt a csapat NB III-ba való feljutásában, és akinek emlékét a közösség örökké megőrzi. A sportoló elvesztése pótolhatatlan űrt hagyott mindazok szívében, akik ismerték és szerették őt.

MI történt?

A fiatal férfit, Toldi Andrást pénteken műtötték meg porcleválás miatt a kisvárdai kórházban, ahol a hétvégére megfigyelésre bent is tartották. Vasárnap hajnalban azonban rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét.

A kórház a betegjogokra hivatkozva nem árult el részleteket az ellátásról, de annyit közöltek, hogy „belső vizsgálat” indult, és „együttműködnek a hatóságokkal.”

A rendőrség megerősítette, hogy nyomoznak az ügyben, a haláleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják – számolt be róla az RTL Híradó.

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Kezdőlap    Bulvár    Gyászba borult a magyar labdarúgás, rutinműtétbe halt bele egy fiatal focista

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