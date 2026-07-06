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A brazil Neymar, miután a csapata 2-1-re kikapott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

„Megpróbáltam, de most vége”: újabb nagy név búcsúzik a válogatottságtól

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Neymar, a brazil labdarúgó-válogatott legeredményesebb játékosa bejelentette visszavonulását a nemzeti együttestől.

„Megpróbáltam, de most vége” – idézte az O Globo brazil a 34 éves csatárt, aki az után nyilatkozott, hogy csapata a vasárnapi nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.

A brazilok szépítő találatát 0-2-es állásnál, az utolsó percekben tizenegyesből éppen Neyamr szerezte, aki így 130. válogatott mérkőzésén 80. gólját jegyezte, és minden idők legeredményesebb brazil futballistájaként vonul vissza. A norvégok ellen csereként a második félidőben lehetőséget kapott támadó, aki az utóbbi években ismétlődő sérülései miatt alig játszott, 2023 óta az első gólját szerezte a válogatottban, amelybe a mostani vb-n tért vissza.

Neymar 2025 januárjában tért haza Brazíliába. Nevelőklubjába, a Santoshoz igazolt, korábban pedig a szaúd-arábiai al-Hilal csapatában játszott. Szaúdi légióskodása előtt a Paris Saint-Germain futballistája volt, a katari tulajdonú francia klub világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett az FC Barcelonának a 2017-es átigazolásáért. A PSG-vel Neymar ötször nyert bajnokságot, négyszer szuperkupát, háromszor Francia Kupát, a Barcával pedig két bajnoki címet, három Király Kupa-győzelmet, egy-egy Bajnokok Ligája-, európai szuperkupa- és klubvilágbajnoki elsőséget ünnepelhetett.

A brazil ötkarikás válogatottal megnyerte a 2016-os olimpiát, ezüstérmet szerzett a 2012-es játékokon, a nemzeti csapattal pedig a 2021-es Copa Américán, valamint a 2013-as Konföderációs Kupán végzett az első helyen.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Megpróbáltam, de most vége”: újabb nagy név búcsúzik a válogatottságtól

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